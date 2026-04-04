Nadie lo vio venir: la película de Hollywood que incluye a Mercedes Sosa y emociona al público

La presencia de Mercedes Sosa se vive como un guiño inesperado que muchos ya interpretan como otra “coronación de gloria” para la música argentina.

Project Hail Mary: la película que se estrenó en marzo e incluye una canción de Mercedes Sosa.

La película Project Hail Mary es una de las producciones de Hollywood que más expectativas genera y sorprendió por un detalle inesperado: la inclusión de una canción de Mercedes Sosa en un momento clave de la historia.

Protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la película sigue a un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial sin recordar cómo llegó allí. A medida que recupera la memoria, descubre que su misión es intentar salvar a la humanidad de una amenaza que pone en riesgo al Sol.

Uno de los momentos más comentados es cuando suena “Gracias a la vida”, interpretada por Mercedes Sosa. La canción es considerada una obra emblemática que se convirtió en un símbolo de sensibilidad y gratitud. En la película aparece en una escena clave y aporta un tono emocional que contrasta con el contexto de ciencia ficción.

La emocionante confesión de los directores de la película Embed - Proyecto fin del mundo película entrevista También se incluye el tango “El amanecer”, de Roberto Firpo, en una secuencia que funciona como un guiño cultural inesperado dentro de la narrativa.

La decisión impactó entre el público argentino, que rápidamente reconoció un elemento propio en una producción internacional. Los directores explicaron en entrevistas que eligieron a la “Negra” por su capacidad de trascender culturas y por el valor emocional que transmite su voz.