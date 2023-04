Yanet García volvió a revolucionar la red con un body ultra cavado

Yanet García es una de las estrellas mexicanas que supo ascender rápidamente a la fama después de poner todo su empeño y energía en su carrera como modelo y presentadora de televisión. Luego de haber pasado por las pasarelas, agencias de modelaje y programas como ‘Hoy’, ‘Gente Regia’ y ‘Las Noticias’, la bella mujer de 32 años apostó por hacer crecer su imagen en diferentes plataformas y redes sociales.

Sin dudas, en todo este tiempo Yanet ha demostrado ser una mujer súper multifacética, logrando desenvolverse a la perfección en cada desafío que se plantea. Es más, hace un par de años la diva apostó por emigrar a los Estados Unidos para seguir creciendo como influencer. ¡Y sí que lo ha conseguido! Es que, actualmente, García es conocida como una de las principales figuras mexicanas en Instagram, puesto que tiene casi 15 millones de seguidores en esa red.

FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

El mensaje de empoderamiento de Yanet

Si bien la modelo es conocida por compartir fotos y videos modelando como ninguna, presumiendo su figura envidiable, en ocasiones suele romper el patrón para dar importantes mensajes de amor propio, empoderamiento, cuidado personal y salud mental. Precisamente, en el último posteo, Yanet subió una de sus clásicas imágenes de infarto acompañada por un mensaje que resultó alentador para varias mujeres.

“Querida mujer, a veces serás demasiado mujer. Demasiado inteligente, demasiado hermosa, demasiado fuerte. Demasiado de algo que hace a un hombre. Siéntete menos hombre, lo que te hará sentir que tienes que ser menos mujer. El mayor error que puedes cometer es quitarte las joyas de la corona, para que sea más fácil de llevar para un hombre. Cuando esto suceda, necesito que entiendas que no necesitas una corona más pequeña. Puedes elegir un hombre con manos más grandes”, escribió García en la leyenda, pero en inglés.

La preciosa “chica del clima” no especificó de dónde sacó dicho texto ni citó a su autor. Sin embargo, sus seguidores no se preocuparon por ello y quedaron encantados con el mensaje. “Get it queen”; “¡¡Bien dicho!!”; “ESPECTACULAR”; “¡Oh, Mamma Mia! Soy tu fan número uno”; “Rica baby”; “Increíble”; “Me gustas mucho bien guapa”; “Una verdadera reina no necesita a un hombre”; “La mujer de la que estoy enamorado”, decían algunos de los comentarios de Instagram.