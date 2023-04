Yanet García habló en exclusiva con MDZ y reveló cuál fue el momento más triste y difícil de su vida

Con el correr de los años, Yanet García se convirtió en una de las personalidades más importantes de la farándula latina. Hoy en día, la nacida en la ciudad de Monterrey, disfruta de un excelente presente laboral, gracias al trabajo, perseverancia, sacrificio y voluntad de tantos años y de levantarse cada vez que una puerta se cierra.

En un mano a mano en exclusiva con MDZ, la influencer mexicana habló de todo e hizo revelaciones sobre su vida personal y laboral, que marcaron un antes y después en su vida. En una charla profunda, Yanet García no se guardó nada, y hasta contó cual fue uno de sus momentos más difíciles de su vida, como así también lo que sintió cuando cumplió uno de sus sueños.

Yanet García posee más de 15 millones de seguidores en Instagram.

En varias partes de la entrevista, Yanet García dejó en claro que para poder cumplir los sueños, hay que trabajar duro, confiar en uno mismo y en varias ocasiones, no prestar atención al qué dirán los demás. Otra de las características que lleva a fuego en su ser, es que la mujeres tienen que ser independientes y tener sus propios trabajos para no depender de nadie.

¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo artístico?

Híjole, pues es una historia medio larga pero me siento muy emocionada porque a veces me pongo a pensar en todo lo que lo que he hecho y me emociona bastante. Yo vengo de una familia muy humilde muy trabajadora, a mí desde muy pequeña siempre me llamó el mundo del modelaje en la televisión, pero bueno como te digo, veníamos de una familia muy humilde, entonces me tocó desde muy chica a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo soy contador público, hay muchas personas que no lo saben, pero pude recibirme. Como me encantaba el mundo del modelaje y quería empezar a modelar, entonces yo solita me empecé a pagar un curso de modelaje. Iba a los cursos de modelaje los fines de semana que era cuando tenía tiempo, entonces estudiaba y trabajaba al mismo tiempo.

Después de unos meses me empezaron a dar oportunidades en el mundo del modelaje, pero también me cerraron muchas puertas, mucha gente no creía en mí, pero otras sí, entonces hubo como esa montaña rusa de emociones y me daba cuenta que habían muchos estereotipos en el mundo del modelaje, que tenías que tener cierta estatura, cierta belleza y bueno, yo no soy tan alta. Yo mido 1,68, entonces era como medio difícil.

Mirá la entrevista completa a Yanet García acá:

Cuándo empezaste tu carrera tus padres se divorciaron, ¿cómo fue ese proceso?

Fue algo muy difícil para mí, porque en ese momento me di cuenta que una mujer tiene que ser independiente y tiene que tener lo suyo, porque nunca sabes lo que pueda pasar, no? Entonces, nos tuvimos que ir a vivir a casa de mis abuelitos, una experiencia muy difícil para nosotros, somos cuatro hermanas, entonces fue el aprendizaje que me marcó para siempre en mi vida y que me formó como persona.

En ese momento estaba ahorrando porque quería comprarme un carro y bueno fue muy complicado al ver mi mamá que estaba pasando por una situación muy difícil, entonces decido ayudarla económicamente con ese dinero. Con lo que me sobró decidido emprender. Fue en ese momento que fundé una academia de modelaje, para ahora yo impulsar a otras niñas a que cumplan cumplan sus sueños en modelaje y no ponerles tantas trabas,como a mí me las pusieron.

¿Cómo fue pasar de las pasarelas a la televisión?

Un día me ve Mauro Morales, el es meteorólogo y presentador de de las noticias también en Televisa Monterrey. Él me ve y me dice, oye, no te gustaría ser presentadora el clima y yo le digo, no le digo no, porque me espantó la idea, porque una cosa es modelar, pero otra cosa, ya tiene una responsabilidad tan grande como es ser presentadora del clima. Entonces le digo, no sé, me da una tarjeta y me dice, piénsalo y me avisas.

Cuando llegué a casa le cuento a mi mamá y me dice, sabes qué Yanet aprovecha ve y diviértete. Haz el casting, no pasa nada. Voy al día siguiente y cuando llego pensé que era la única, o sea, yo de cierta manera, me había ido muy motivada y llego y había otras personas, habían más chicas súper preparadas ella sí iban, pues hacer un casting, yo en realidad no iba preparada como como ellas. Yo dije, no voy a quedar aquí tampoco entonces, fue como muy difícil, fui la peor en el casting, no le atiné a nada. Me fuí a casa con una sensación de tristeza. Sin embargo, a los días me hablan por teléfono y me dicen Yanet ya tomamos la decisión, esperamos no equivocarnos que quedamos contigo. Entonces dentro de todo el nervio acepté el nuevo reto y me capacitaron muchísimo y sí entendemos de lo que estamos hablando y me encanta porque aprendí muchísimas cosas. Yanet García marca tendencia con sus looks en redes sociales.

¿Cómo fue esa sensación de poder cumplir uno de tus sueños y qué les dirías a esas personas que están con miedos sobre sus carreras?

Si, tengo la bendición de estar cumpliendo uno de mis sueños y vivir en Nueva York y con certificación como health coach, me siento muy agradecida. Yo les diría que primero se escuchen a ellos mismos y que realmente escuchen a su corazón, siempre he dicho que, si tú tienes un sueño en tu corazón, ese deseo es porque realmente tienes la capacidad para lograrlo. Entonces si tú tienes un sueño es escucharte, conocerte, darte el tiempo de abrazar ese sueño, sea chiquito o sea grande o sea inmenso. Allá afuera va a haber muchas personas que no van a creer en ti, pero si tú crees en ti entonces poco a poco van a empezar a creer en ti, entonces yo les digo que no esperen a que se abra una puerta, sino tú crea.

¿Te imaginas una Yanet García protagonizando una telenovela en Televisa, en el Canal de las Estrellas o en alguna cadena mundial?

Fíjate que a mí me encanta todo el medio, me gusta mucho, la conducción me gusta mucho, la actuación es algo que disfruto mucho, pero ahorita estoy en un momento en mi vida, en el que siempre he sido muy emprendedora. Me encanta emprender, me encanta crear cosas y justo tengo casi cuatro años, que estoy trabajando en Nueva York, en un proyecto personal, que espero ya lanzar muy pronto. Sin embargo, hago Teletón cada año en México viajó a hacer Teletón y estoy haciendo la conducción, pero me gusta hacerlo más por hobby y además justo me ofrecieron hacer una serie española de la cual estamos arreglando todo y pronto tendrán novedades.

¿Cómo llegaste a certificarte como health coach?

En plena pandemia, pues tú sabes, a mucha gente le afectó bastante y mi mamá fue una de ellas, mi mamá me habla y me dice Yanet estoy subiendo mucho de peso, no me siento bien, me está afectando mi salud y entonces yo le digo a mi mamá que te vea una nutricionista para que te dé un plan de alimenticio y te sientas mejor. Pero me dice que yo ya he probado de todo y nada me funciona entonces, por favor, ayúdame con algunos consejos. Yo me quiero sentir mejor, y cuando ella me dijo eso realmente yo en ese momento no tenía una certificación, pero tenía la experiencia de vida, entonces yo dije, ok, y le armé una dieta y rutina alimenticia.

Cuál fue la sorpresa, que al mes y medio mi mamá bajó 30 libras y yo la veía y decía, no puede ser que yo hice eso de verdad, que yo lo hice; y mi mamá decía es que estoy feliz porque como súper sano y no estoy llevando una dieta y yo wow. Yo quiero hacer esto con más personas entonces ahí empieza la transformación porque yo lo hice por mi mamá, lo hice porque quería y quiero seguir ayudando a más personas como lo hice con ella. Entonces tomé la decisión de meterme ahí en Nutrition school, que es una de las mejores escuelas de nutrición en el mundo que está en Nueva York y empecé a hacer mi certificación en línea porque pues estábamos en plena pandemia. Yanet García conquista a sus fans con fotos y videos en sus perfiles oficiales.

¿Cómo llega Only Fans a tú vida?

Un día habló con Tim el creador de este sitio y me dice que OF es una plataforma para crear contenido exclusivo, hay mucha gente que la ha usado para crear porno, para hacer desnudos, para hacer infinidad de cosas, pero también hay doctores en la plataforma, también hay chefs que ahí comparten sus recetas de cocina. Dice, aquí en Estados Unidos es crear contenido exclusivo de cualquier tipo de contenido, del que tú quieras y aparte lo monetizar. Oh, ok, entonces de alguna manera todo lo he compartido en mis redes durante mucho tiempo, lo hacía gratis, entonces dije ahora para allá y lo voy a monetizar entonces.

Mis publicaciones en la plataformas son profesionales, sensuales, algo orgánico, pero sin cruzar esa línea porque como te digo, tengo una carrera y aparte no es lo que quiero. Jamás imaginé que el primer mes iba a explotar completamente porque claro, en México la gente tenía la idea de que Yanet va a ser desnudos y claro, mucha gente se decepcionó y hasta me hicieron memes por ese tema.

¿Cómo te llevas con las redes sociales, sabiendo que solo en Instagram te siguen 15 millones de personas?

Nunca me lo imaginé nunca lo esperé, fue algo que que me sorprendió y que me he sentido muy bendecida, porque gracias a todos mis seguidores, yo he viajado, he conocido lugares, he tenido tantas oportunidades y les debo tanto de verdad, estoy sumamente agradecida. Entonces me siento bendecida de tener una comunidad tan bonita y tan linda. Al principio me afectaban mucho los comentarios, debo de decir que al principio leía y me preocupaba. Luego empecé a entender que ni siquiera Dios le cae bien a todo mundo, no y realmente cuando entendí eso yo dije ok, es verdad a lo mejor a mí me gusta el color rosa y a lo mejor a ti te gusta el verde y no porque nos gusta un color diferente, estás mal o yo estoy bien, no realmente es un gusto y tienes que aprender a respetarlo entonces cuando entendí eso yo dije, no importa, qué tan bien haga mi trabajo siempre va a haber alguien que lo admire y le y diga wow, qué increíble lo hace y va a haber otra persona que dice que diga está de la fregada, no?

¿Cómo estás en temas del corazón, estás sola, estás en pareja?

Ay, pues me siento llena de amor, propio ahorita llena de amor por mi familia por mis amigos. Tengo ya dos años en terapia, sanando muchas cosas, trabajando en mí porque creo que es importante trabajar en uno, conocerse, ver cuáles son las heridas que uno tiene sanar, es un es un camino muy bonito y es un proceso que todos deberíamos de hacer. Yo lo recomiendo a todos que hagan terapia que se conozcan es muy sanador. Realmente ahorita siento que estoy en un proceso en el que estoy sanando muchísimas cosas, me siento con mucho amor propio, me siento emocionada de crear mis proyectos, abierta al amor porque creo que el amor no es algo, que tú lo buscas, sino simplemente llega cuando menos lo esperas, no, entonces estoy enfocada en mis sueños en mis proyectos, conociendo gente, claro, saliendo conociendo personas.

Ese clic y esa chispa que se da, pues no se ha dado entonces. Creo que se va a dar cuando sea el momento preciso y me siento en paz. Creo que eso es algo muy importante el sentirte en paz, en sentirte que estás sanando muchas cosas y que estás lista para la siguiente.