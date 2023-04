Una vez más, Charlotte Caniggia dio de qué hablar. Es que la mediática hizo un asombroso cambio de look que llamó la atención de todos. En su cuenta de Instagram, donde la siguen miles y miles de personas, compartió imágenes del antes y el después que sorprendieron.

El asombroso cambio de look de Charlotte Caniggia

Desde que apareció en los medios, hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia supo bien cómo no pasar desapercibida entre la multitud. La joven logró conquistar rápidamente el corazón de cientos de argentinos en la TV con sus ocurrencias en los programas de Marcelo Tinelli.

Charlotte Caniggia

Tiempo atrás, Charlotte contó que no mantiene un vínculo activo con sus progenitores. "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Solo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", señaló.

Y agregó: "Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".

Hoy, se encuentra esperando la llegada de su sobrino, el hijo que tendrá Melody Luz y Alex Caniggia. Se llamará Vincenzo y según informaron, el nombre estaría relacionado con el lugar donde fue concebido, ya que pasaron varios meses en Europa tras salir del reality en el que se conocieron.