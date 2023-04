No creerás cómo se veía Jennifer Lopez 20 años atrás, para el lanzamiento de su hit ‘Glad’

La industria del entretenimiento está llena de reinas icónicas que supieron lucirse y hacer historia con cada uno de sus trabajos. Sin dudas, este también es el caso de Jennifer Lopez, la actriz estadounidense con ascendencia puertorriqueña que se interesó por el mundo del espectáculo desde pequeña y que trabajó duro hasta conseguir los papeles que la llevaron al estrellato.

En más de treinta años de trayectoria, JLo supo trabajar como actriz, cantante, bailarina, productora, diseñadora y empresaria. Entre sus papeles más importantes no podemos dejar de mencionar los que llevó a cabo en filmes como ‘Selena’, ‘Nunca Más’, ‘Estafadoras de Wall Street’, ‘Sueño de amor’ y ‘Anaconda’. Además, este año la diva de 53 años protagoniza ‘La Madre’, cinta que se estrena el próximo 12 de mayo en Netflix. ¡Nunca para!

INSTAGRAM @JLO

Ahora bien, como dijimos antes, la actuación no es lo único que encontramos en su “Currículum Vitae”. Pues, la actual esposa de Ben Affleck también supo desenvolverse como una de las cantantes pop más icónicas de las últimas décadas. Lopez debutó en la industria de la música a fines de los ‘90 con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, titulado ‘On The 6’. A partir de allí, casi toda canción que sacaba se volvía un éxito, demostrando que podía triunfar en todo lo que se propusiera.

JLo recuerda el estreno de I’m Glad con un sugerente posteo

Ahora, a más de veinte años desde su debut como cantante, JLo recuerda esos éxitos que la catapultaron a lo alto de las listas internacionales. Por ello, en sus redes sociales, la “diva del Bronx” no duda en compartir fragmentos de algunos de esos hits. Precisamente en Instagram, Lopez subió un “tbt” del video de ‘I’m Glad’, canción que salió a la luz en el año 2002 y que formaba parte del álbum ‘This Is Me... Then’.

“I’M GLAD!!! #20YearsOfImGlad No puedo esperar a interpretarlo de nuevo pronto”, escribió Jennifer en la leyenda del posteo y recibió miles de comentarios como los siguientes: “what a classic!!”; “Esto está encendido, ¿dónde puedo escucharlo?”; “¿No puedes esperar para interpretarlo de nuevo? Estás tratando de decirnos algo”; “Estoy feliz de que el vídeo musical sea mi favorito para siempre. El ambiente, el movimiento... es demasiado ICÓNICO”; “¡ME ENCANTA ESTA CANCIÓN! ME ALEGRA DE QUE TAMBIÉN ESTARÁS CANTANDO ESTA CANCIÓN PRONTO”.