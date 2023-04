Sin filtro, Karol G eleva la temperatura de la red dejando su abdomen al descubierto

Indudablemente, Karol G es la estrella urbana del momento. Con el lanzamiento de su álbum ‘Mañana Será Bonito’, la cantante colombiana llegó a lo más alto de las listas globales, logrando que su material de estudio fuera el más escuchado de Billboard y Spotify en los últimos meses. Con canciones que fusionan el pop, el reggaeton, el reggae y el dembow, y con colaboraciones con artistas como Shakira y Carla Morrison, Carolina Giraldo Navarro conquistó al público internacional.

Pero su música no es lo único que la mantiene en boca de todos. En los últimos días, la “bichota” se vio envuelta en un nuevo escándalo que nadie dejó pasar. Es que, Karol G salió en la tapa de la revista GQ de México, pero no como ella lo esperaba. Pues, las fotografías que los editores eligieron para esa portada habían sido editadas de más, consiguiendo que su rostro y figura total fueran irreconocibles.

FOTO: INSTAGRAM @KAROL G

Al ver las imágenes, que comenzaron a circular en las redes, Karol G realizó un comunicado en el que expresaba su descontento al respecto. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió la intérprete de ‘Provenza’ en Instagram.

“A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó Karol G.

Hoy, a una semana de la polémica, la artista colombiana volvió a aparecer en las redes para presumir su belleza al natural y dejar en claro que sigue sintiéndose segura fotografiándose sin filtros. “Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo”, escribió Karol G en la leyenda de un nuevo carrete de imágenes, citando una frase de su canción ‘Carolina’.

FOTO: INSTAGRAM @KAROL G

Para la ocasión, la artista de 32 años se hizo dos rodetes en su cabellera que, poco a poco, comienza a dejar atrás el color rojo oscuro. En cuanto al outfit, Karol G escogió lucirse con una minifalda de tonos metalizados y un abrigo blanco para la parte superior, dejando su abdomen al descubierto. En seguida, las fotos causaron furor y sus seguidores de Instagram comentaron: “Demostrándole a “la revista” cómo tus selfies se ven más profesionales”; “Demuestre a la revista que no necesitas edición, te ves hermosa al natural”; “Amo ese cabello claro”; “Más buena Más dura Más level”.