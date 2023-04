Sol Pérez presumió su bellísima figura con una microbikini rosada

Algunas semanas atrás, Sol Pérez se consagró como la primera ganadora de The Challenge Argentina. Apenas se conoció su logro delante de las cámaras de Telefe, la mediática se expresó en Instagram.

Sol Pérez en The Challenge Argentina

"Gané el primer The Challenge Argentina, el primero que se hace en Latinoamérica. Cuando me llamaron para este proyecto tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder lograrlo. Aislada, sin contacto con la gente que amo y en competencia", señaló en la red.

"Toda mi vida me gustó el deporte, siento que no solo inculca valores hermosos, sino también te enseña a convivir con los fracasos, con los triunfos y entender que eso es también la vida. Entrené y me preparé para poder dejar lo mejor de mí", agregó Pérez.

Y detalló: "Tuve miedo, angustia, no me sentí capacitada, muchas veces me excedieron situaciones, extrañé mucho. ¿Pero saben qué es lo más lindo? Que pude; pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos".

Los resultados de su amor por el deporte están a la vista. Sol tiene un cuerpo tallado que no duda en enseñar en sus redes sociales y sus miles y miles de seguidores quedan encantados con su belleza. Ahora, la panelista subió una fotografía frente al espejo con la que presumió su figura luciendo una microbikini rosada.

