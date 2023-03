A orillas del mar, Karol G revela su flamante figura para su nuevo videoclip

Karol G la está rompiendo a nivel mundial y sus fans latinos festejan. Como si alcanzar el número 1 con ‘TQG’, la canción que lanzó con Shakira, no fuera suficiente, la “bichota” también consiguió que su álbum ‘Mañana Será Bonito' llegara al número 1 en Billboard Top 200. ¡Una locura para una mujer latina y urbana! Sin dudas, la cantante paisa está representando a su país natal como a toda Latinoamérica de la mejor manera, logrando récords inéditos para una artista femenina.

Para celebrar dicho hito musical, Karol G realizó un nuevo posteo en Instagram en el que reveló unos segundos de un nuevo videoclip; el de ‘Mientras me curo del cora’. “Y para celebrar que mi álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200, les voy a compartir el video de “MIENTRAS ME CURO DEL CORA que es probablemente uno de los videos más especiales que he grabado en toda mi carrera”, escribió la artista en la leyenda.

KAROL G FILMÓ SU NUEVO CLIP EN HAWAII. FOTO: CAPTURA VIDEO YOUTUBE

En el clip que, hasta el momento, tiene 5 millones de visualizaciones y se mantiene en el número 15 de las tendencias mundiales, Carolina Giraldo Navarro aparece muy en paz y feliz consigo misma, disfrutando de las tradiciones de Hawaii. Rodeada de personas originarias de la isla, Karol G come los mejores platillos, baila al ritmo de las olas, surfea en ellas, canta al lado de un hombre que toca el ukulele y acaricia a un caballo. En cada imagen, predomina el verde de la vegetación y el azul del mar.

También Karol G destaca en el video luciendo su bella figura con nada más que un bikini rojo intenso, al igual que con otras prendas veraniegas como un vestido verde claro que luce al final del video. Se viene otro hit para la intérprete de ‘MAMIII’ y sus fans lo saben.

KAROL G ESTRENÓ EL VIDEO DE 'MIENTRAS ME CURO DEL CORA'. FOTO: CAPTURA VIDEO YOUTUBE

En qué orden escuchar ‘Mañana Será Más Bonito’

En los últimos días, Karol G ha dado varias entrevistas para hablar de su reciente álbum. Entre ellas, se hizo viral un corto clip de la artista oriunda de Medellín, en el que revela en qué orden prefiere escuchar ‘Mañana Será Bonito’. “Ustedes saben que hay un tracklist oficial pero yo hice un orden personal para que entiendan un poquito por donde va la historia de este álbum”, señaló la diva.