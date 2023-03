Con lencería rosa, Jennifer Lopez presumió su infartante figura e incendió la red

Jennifer Lopez es una de las divas de la industria que nunca para de estar vigente. Ya sea con sus actuaciones en las mejores películas de drama, comedia o romance, con sus canciones y presentaciones en vivo, su trabajo como empresaria, sin mencionar su vida personal y amorosa, Jenny from the Bronx se mantiene en boca de todos, posicionándose en tendencias todo el tiempo.

Ahora, la actual esposa de Ben Affleck volvió a causar furor en las redes con un carrete de fotografías de infarto. En las imágenes, Jennifer posa en ropa interior de encaje color rosa, con el motivo de anunciar que es la nueva embajadora oficial de una popular firma italiana. Se trata de la empresa Intimissimi, con la que ya había estado trabajando en su propia colección.

“#JLOxINTIMISSIMI ya casi está aquí. No puedo esperar a que veas lo que tengo en la tienda con @intimissimiofficial. #linkinbio para ver una vista previa de la colección. #GlobalAmbassador #THISISMENOW”, escribió JLo en Instagram, provocando suspiros entre sus más de 236 millones de seguidores.

JENNIFER LOPEZ ES LA NUEVA EMBAJADORA DE Intimissimi. FOTO: INSTAGRAM @JLO

Es que la intérprete de ‘On The Floor’ luce una figura perfecta a los 53 años de edad, lo cual dejó boquiabiertos a sus fanáticos. Por ello, no dudaron en realizar comentarios en Instagram alabando la belleza de Lopez. “Wow…”; “Definición de una belleza sin edad”; “Bella creación de Dios”; “Fuera de este mundo”; “Bruce Wayne es un hombre muy afortunado”; “Esta mujer no envejece”; “SUPER!!!”, fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, desde la cuenta oficial de Intimissimi también aprovecharon la oportunidad para anunciar lo felices que estaban de trabajar con la Diva del Bronx. “Estamos honrados y emocionados de verte en nuestras sedas y encaje. No puedo esperar al lanzamiento de la campaña de primavera 2023”, escribieron en el posteo de Instagram.

JENNIFER LOPEZ PRESENTÓ LA LENCERÍA DE LA FIRMA ITALIANA Intimissimi. FOTO: INSTAGRAM @JLO FOTO: INSTAGRAM @JLO

A pesar de que dicho anuncio causó furor en los últimos días, lo cierto es que JLo ya había adelantado algo al respecto, un mes atrás. Fue cerca del 14 de febrero, Día de San Valentín, que Jennifer subió un mini clip luciendo un espectacular conjunto de ropa interior turquesa, declarando que pronto presentaría su propia colección de lencería. Sin dudas, la actriz y cantante ya está causando sensación con este nuevo proyecto, por lo que podría ser todo un éxito a la hora de su lanzamiento.