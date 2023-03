Qué fue de la vida de Natalie Dormer luego de Game of Thrones

Durante la transmisión de Game of Thrones en la pantalla de HBO, la audiencia tuvo la oportunidad de cruzarse con el talento de Natalie Dormer. Durante varias temporadas, hasta la sexta inclusive, la estrella se colocó en la piel de Margaery Tyrell. Una astuta mujer que se ganó el corazón de millones de espectadores.

Después de ocho temporadas, la serie llegó a su fin con un capítulo que generó mucha controversia. Desde entonces, los integrantes del elenco estuvieron trabajando en diferentes proyectos. Pero, ¿qué fue de la vida de dicha actriz?

Natalie Dormer y su vida luego de Game of Thrones / fuente: instagram - nataliedormerig

Esto anduvo haciendo Natalie Dormer después de GOT

Después de abandonar Game of Thrones durante su sexta temporada, la estrella tuvo un 2018 bastante agitado. Formó parte de la película Patient Zero, la cual fue dirigida por Stefan Ruzowtizky y se destacaba por ser del género de terror. Aunque el film no fue un éxito, los críticos elogiaron la actuación de la estrella.

El mismo año, Natalie Dormer también participó de la serie limitada Picnic at Hanging Rock, la cual se basaba en la novela clásica del mismo nombre de Joan Lindsay. Allí interpretó a la directora de principios de siglo, Hester Appleyard, una mujer enigmática cuyos secretos salen a la luz después de que algunos de sus alumnos desaparecieran.

También formó parte de la producción In Darkness, la cual se trató de un thriller psicológico contemporáneo que la estrella coescribió con el director Anthony Byrne. Cabe destacar que este hombre también fue la pareja de la actriz durante varios años, y que se separaron en 2018.

Un tiempo después, la intérprete encontró nuevamente el amor en David Oakes, quien es conocido por trabajar en la serie Vikings: Valhalla. Ambos se conocieron mientras compartían el escenario del West End. No solo están felizmente enamorados en la actualidad, sino que también se convirtieron en padres de una niña en 2021.

Si nos alejamos un poco de su trabajo en la actuación, la estrella utilizó su tiempo libre para estar involucrada en causas de bienestar infantil. Por ejemplo, en 2019 se convirtió en embajadora de NSPCC para Childline y también se mostró como defensora de los derechos de las mujeres. Tal es así, que en 2020 participó del evento March4Women celebrado en Londres.

Con respecto a sus próximos proyectos como intérprete, Natalie Dormer forma parte de Audrey‘s Children y The Wasp. La primera es una película de Ami Canaan Mann, la cual se basa en la biografía de la Dra. Audrey Evans. Mientras que el segundo título está dirigido por Guillem Morales, y nos presenta el encuentro entre Heather y Carla luego de no haberse hablado durante años.