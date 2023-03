El álbum familiero de Úrsula Corberó en su regreso a Buenos Aires

Ursula Corberó sorprendió en las redes sociales por su viaje sorpresa hacia Argentina. La artista española y novia de el Chino Darín, subió a Instagram una serie de bellas postales dónde se puede apreciar su gran amor por las costumbres argentinas.

Padre e hija.

"Baires cada día te quiero más", reza la descripción que puso Ursula Corberó y que va acompañada por un extenso carrousel de fotos y videos sobre sus primeros días en el país dónde no faltaron paseos turísticos y grandes placeres cómo la recibió Florencia Bas (mujer de Ricardo Darín y madre de Clara y El Chino) quién agasajó a la familia de la novia de su hijo con un pedazo de chocotorta.

Familia a la distancia.

Entre la destacada selección de imágenes se puede apreciar la presencia de su perrita, Lolita, un can de raza Shitzu y quién viajó con ella hacia Buenos Aires, además quién no pudo ser de la partida fue su madre, Esther Delgado pero ambas se la ingeniaron para no perder el contacto y es por ello que realizaron una videollamada entre risas y muecas.

El oufit seleccionado

Dueña de un estilo único, Úrsula no sólo ha compartido salidas gastronómicas, visita a la Casa Rosada, llamadas telefónicas también presumió un increíble look con el que se robó varias miradas por las calles de Palermo.

Actividades.

En dos de los looks compartidos se puede ver el perfecto contraste entre uno y otro, por un lado para un día de tarde escogió llevar una remera estampada con una Paleta de colores rosa claro y fuscia casualmente haciendo juego con su Iphone, mientras que otro de los elegidos es más estilo clásico, al posar desde el auto con una musculosa negra pero ello no es todo si no que presumió el postre del restó palermitano llamado 'Las Flores', allí se ve un llamativo postre en forma de tortade bizcochuelo, merengue y salsa de frutilla cómo topping.

