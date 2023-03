La increíble transformación de Georgina Rodríguez, luego de conocer a Cristiano Ronaldo

Hoy en día, Georgina Rodríguez es una de las influencers más populares en España y esto se debe a que comparte los detalles de su lujosa vida mediante sus redes sociales. De hecho, hace unos días atrás lanzó la segunda temporada de su docuserie 'Soy Georgina' en Netflix y allí se animó a contar todo el detrás de su vida privada, laboral y amorosa, pues está en pareja con Cristiano Ronaldo. A continuación, hacemos un repaso sobre la española y te mostramos los cambios que tuvo su vida, luego de conocer al jugador de fútbol.

Georgina Rodríguez, imagen de Instagram.

Los dos se conocieron en 2016 y fue casi como un cuento de hadas, de esos momentos mágicos. Ella trabajaba en una tienda Gucci que el futbolista frecuentaba mucho, hasta que un día la celebridad se animó a escribirle para invitarla a un evento que tenía. Ella accedió a pasar un rato por el lugar y allí comenzaron a surgir las chispas.

La empresaria recordó cómo fue la primera vez que lo vio en un capítulo de 'Soy Georgina' y confesó que se sintió intimidada. "Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió", expresó Rodríguez para referirse al hijo mayor del jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo Jr. "Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza", agregó.

Georgina Rodríguez, imagen de archivo.

Por otro lado, reveló que salir con el futbolista significó una gran transformación en su vida. "Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti", contó Georgina para recordar aquél momento. Hoy en día, los dos han llegado a formar una hermosa familia, pues ya tienen hijos en común, y no solo eso, sino que Rodríguez también se ha convertido en una verdadera celebridad.

El slogan de la primera temporada de 'Soy Georgina' fue: "Antes vendía bolsos en Serrano, ahora los colecciona". Pero en la segunda temporada, el lema de promoción del reality fue mucho más allá: "Antes coleccionaba los bolsos, ahora los regala". Al parecer, hizo una campaña junto a Netflix y regaló 100 bolsos a personas que se animaron a participar del sorteo.