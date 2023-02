Según medios españoles, Piqué habría tratado de volver con Shakira

El escándalo entre Shakira y Gerard Piqué suma un nuevo capítulo. La pareja que parecía ser sumamente feliz y enamorada, anunció su separación de forma repentina. Rápidamente, los rumores de infidelidad no tardaron en surgir y el ex futbolista empezó a ser visto junto a una misteriosa mujer: Clara Chía.

Desde entonces, los ex enamorados se declararon la guerra. En más de una oportunidad, la colombiana dejó en claro que ya no quiere vincularse con su ex esposo. Sin embargo, parece que esta realidad está a punto de modificar o al menos eso quiere lograr el ex jugador de fútbol. ¿Hay una reconciliación en puerta?

Cuando la relación llegó a su fin, la colombiana intentó ser lo más reservada posible sobre los motivos de separación y sobre el nuevo vínculo que mantenía con su ex pareja. Sin embargo, empezó a lanzar canciones que brindaban detalles sobre el último tiempo que compartió con el español.

De esta manera, el público pudo conocer la historia oficial a través de temas musicales como Te Felicito junto a Rauw Alejandro y Monotonía junto a Romeo Santos. Sin embargo, la gran bomba que dio inicio a un escándalo sin fin fue la Music Sessión #53 con BZRP.

Cansada de ver la vida feliz que vive Gerard Piqué junto a Clara Chía, Shakira se animó a contar las verdades sobre su relación y criticar fuertemente a ambos. Además de eso, también dejó muy claro que no regresaría con su ex amor: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques“.

De acuerdo con Jordi Marti, periodista español, el ex futbolista intentó que su ex pareja volviera a confiar en él. Esta información la obtuvo gracias a una fuente cerca a la cantante, quien reveló que el futbolista se arrepintió e intentó regresar. Esto ocurrió un mes después de su separación, la cual se dio a conocer en abril de 2022.

Shakira y Gerard Piqué en el pasado cuando eran pareja.

¡Pero eso no es todo! Aunque el español intentó regresar a su hogar y convivir nuevamente con su familia, Clara Chía ya existía en el mapa. Por supuesto, decirle que “no“ a su compañero de vida fue muy complicado para Shakira. No solo por los años que compartieron juntos, sino también por la familia que formaron.

Al no tener suerte, Piqué continuó públicamente con su nueva relación. Actualmente, la ex pareja está más alejada que nunca. Se espera que la colombiana se dirija a Miami para comenzar una nueva vida junto a sus hijos, por lo cual el ex deportista deberá viajar todos los meses para poder verlos.