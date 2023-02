Glamour nocturno: Antonela Roccuzzo y Mandinha Martínez se llevaron todas las miradas en la gala 'The best'

Antonela Roccuzzo y Mandinha Martínez estuvieron en la mira de todos los presentes en la alfombra roja de The best', acompañadas por Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez, quienes alzaron sus estatuillas en la gala de premiación, pero claro está que los imponentes looks lujosos de las mujeres dieron que hablar.

Fuente: Imagen / @mauriciomacri - Twitter.

El ex mandatario presidencial argentino junto a las dos parejas.

Mauricio Macri fue invitado a la gala y aprovechó un momento para sacarse foto con las figuras destacadas y compartirlo en su Twitter oficial: "Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos", expresó el dirigente del Pro.

En la fotografía compartida por Macri se puede ver como los hombres optaron por outfits similares, apostando al clásico smokin, Macri y Dibu fueron por un black and white con moño incluido, mientras que Lionel Messi escogió un outfit total black con destellos y debajo una camisa negra lisa. Ya siguiendo con la parte de la platea femenina, Antonela Roccuzzo vistió de negro y Mandinha Martínez decidió contrastar con un vestido escotado bordado en lentejuelas.

Las piezas elegidas por las acompañantes

Sucede que tanto Antonela como Mandinha tienen estilos muy marcados a la hora de escoger ya sea para un evento familiar o si se trata de una gala de premiacion, puesto que ambas brillan con vestimentas de suma elegancia, y claro que encandilaron a todos una vez más con sus últimos outfits elegidos para la apasionante y emocionante noche.

Fuente: Imagen / Aurelien Meunier.

Dibu, Mandinha y el nuevo bebé en camino.

El equipo fotográfico de Getty Images estuvo presente en la gala y aquí se la puede ver a Mandinha que eligió un vestido largo super escotado plateado y que debajo simula una especie de falda y de accesorio una cartera blanca con la sigla V en plateado de la marca Valentino Garavani. Si bien el modelo no se encuentra actualmente en stock cuenta con gran variedad de colores y el precio aproximado es de 63 mil euros, la costosa pieza de lujo está hecha con piel de becerro y tiene una correa de cadena para el hombro.

Fuente: Imagen @antonelaroccuzzo

De la mano con Messi.

La primera dama también compartió una serie de postales en Instagram acompañado a Messi y allí se la ve luciendo un finísimo vestido negro de mangas largas y con un tajo en la entrepierna de Dolce & Gabanna, valuado en aproximadamente de 1620 euros y que fue pura y exclusivamente intervenido para ella, puesto que el qué está a la venta es en línea recta, modelo 'Black Jersey Turtleneck' que actualmente está fuera de stock. Según la página oficial de la marca internacional y del mismo local también, el accesorio vistoso que llevas es una cartera hecha de resina color roja y negra de 6930 euros, modelo 'Dolce box rosa'.