Karol G se mostró candente en la previa de su show en Viña del Mar

El domingo 19 de febrero, Karol G se presentó por primera vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y, con su espectáculo, causó furor en Chile y toda Latinoamérica. Después de tres años de suspensión del tradicional evento, este 2023 regresó con la 62° edición que, además de la colombiana, tiene a otros grandes artistas en su grilla.

La encargada de abrir la primera noche del Festival de Viña del Mar fue precisamente Karol G. Con un show de una hora y media de duración, la “bichota” repasó sus más grandes éxitos, como ‘Gatúbela’, ‘El Makinon’, ‘Tusa’, ‘MAMIII’ y ‘Provenza’. Además, la artista paisa cantó por primera vez en vivo dos adelantos de su próximo álbum ‘Mañana Será Bonito’: ‘X si Volvemos’ y la canción que lleva el nombre del disco.

ASÍ INGRESABA KAROL G AL ESCENARIO DE LA QUINTA VERGARA, VIÑA DEL MAR. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Como si fuera poco, Karol G se tomó el lujo de invitar al escenario a dos artistas chilenos. El primero en subir fue el rapero Cris MJ y, junto a la colombiana, interpretó su hit ‘Una Noche En Medellín’. Más tarde fue el turno de la intérprete Myriam Hernández, quien le puso la voz al tema ‘El Hombre Que Yo Amo’.

Los momentos icónicos de Karol G en Viña del Mar

Sin dudas, la apertura del Festival de Viña del Mar fue todo un éxito gracias al espectáculo que dio Karol G con mucha energía y carisma para con el público chileno. En medio de su show, la intérprete de ‘Don’t Be Shy’ fue galardonada con dos gaviotas: una de plata y otra de oro. Sin embargo, la cantante de 32 años decidió entregarle la gaviota de oro a una niña que se animó a bailar en el escenario. “¡Matilda se ganó la gaviota de oro!”, gritó con emoción la bichota.

Otro de los momentos de los que todo el mundo habló fue cuando Karol G le dedicó su nueva canción, ‘Mañana Será Bonito’, a su hermana. "Dios, hace pocos días, nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que le pasan a las mujeres después de un embarazo post parto, no se ha sentido feliz en estos días", confesó la artista acerca de la depresión post parto que está sufriendo su hermana, Verónica Giraldo.

En otro momento, Karol aprovechó el micrófono para saludar a sus colegas presentes: Nicki Nicole, Emilia Mernes, Paloma Mami y Tini Stoessel, artistas que también actuaron o actuarán en esta edición del Festival de Viña del Mar. "Quiero saludar a Nicki Nicole que está por aquí; Emilia gracias por estar aquí viendo el show es un honor de verdad ver que no soy la única", dijo la intérprete y continuó: "Está Tini, está Paloma Mami... Nicki Nicole in the house, Emilia in the Mother fucking house so... este año que se sienta que las mujeres tenemos mucho que contar, que hacer, que representar. Gracias empoderadas".

KAROL G EN LA PRUEBA DE SONIDO. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Al finalizar el exitoso show, Karol G compartió imágenes de la previa, todo el proceso de preparación que llevó a cabo horas antes de subir al escenario frente a tanta gente. Entonces, en sus historias de Instagram pudimos verla probando sonido a la luz del día, como también caminando hacia la plaza Quinta Vergara acompañada por su guardaespaldas.