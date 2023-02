Prepárate para ver cómo lucía Ben Affleck en Buffy, la cazavampiros

Ben Affleck comenzó hace varios años su camino en el mundo interpretativo. Aunque ahora se destaque como ganador del Oscar, el actor más buscado por los cineastas o como director de diferentes proyectos; lo cierto es que comenzó desde abajo y se esforzó hasta llegar al lugar que ocupa hoy en día.

Antes de ganar millones de dólares con diferentes producciones, el actor tuvo que dar vida a personajes secundarios que apenas aparecían frente a la pantalla. Uno de sus primeros trabajos fue Buffy, la cazavampiros y a continuación te mostramos cómo lucía.

Ben Affleck en la película de Buffy, la cazavampiros.

Antes de protagonizar películas aclamadas de Hollywood, el actor dio sus primeros pasos en la industria cinematográfica con Buffy, la cazavampiros. Es importante destacar que no se trata de la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar en 1997, sino de un largometraje que salió un tiempo antes.

Dicho proyecto contó con un guión escrito por Joss Whedon y sirvió como piloto para la icónica serie de adolescentes. Como dijimos anteriormente, esta película contó con la participación de Ben Affleck. El actor se encargó de darle vida a un "jugador de baloncesto nº 10", solo tenía una línea de diálogo y no apareció en los créditos.

"Estoy con el balón cuando de repente otro jugador se transforma en un hombre lobo y me asusto, naturalmente, como harías tu si vieras un hombre lobo jugando al baloncesto", contó el actor sobre la mala experiencia que tuvo. "Y yo le doy el balón y digo «agárrala» y pensé que estaría bien, el director parecía estar contento", agregó.

Cuando fue a ver la película al cine, el actor descubrió que su voz había sido cambiada por un actor de doblaje: “Parece que el director odió tanto mi interpretación que repitió toda la actuación y era solo una línea. Y estoy doblado. ¡En inglés!, normalmente se hace en otros idiomas".

Lo cierto es que se trataba de las primeras experiencias de la estrella. No solo recién comenzaba en la actuación, sino que también era muy joven. En este largometraje de Buffy, la cazavampiros, el actor lucía el cabello oscuro y muy corto. La realidad es que no ha cambiado mucho desde entonces, a pesar de lo que los años han pasado.

Pese a que no tuvo una buena experiencia, esto no fue un impedimento para que siguiera creciendo en el mundo artístico. Luego de este film, Ben Affleck apareció en películas de mucho reconocimiento como Good Will Hunting, con la cual ganó el Oscar a Mejor guion original, Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, entre otras.