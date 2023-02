La estricta dieta que le impidió a Jenna Ortega seguir con el veganismo durante Merlina

A finales del año pasado, Jenna Ortega se colocó en la piel de Merlina para la serie de Netflix. Desde el primer momento, la estrella demostró que había trabajado muy duro para crear su versión de la adolescente y que quería alejarse de todas las versiones ya existentes del personaje. Por supuesto, su esfuerzo terminó convirtiéndose en un éxito.

Para ponerse en la piel de la integrante de la Familia Addams, la intérprete tuvo que tomar clases de violonchelo, crear una caminata especial y no parpadear frente a las cámaras. Pero además de eso, la muchacha de 20 años también tuvo que llevar adelante una estricta dieta que la alejó del veganismo.

La dieta de Jenna Ortega que la alejó del veganismo

Luego de que la serie se estrenara finalmente en Netflix, la estrella realizó diferentes entrevistas hablando sobre su versión del personaje, sobre cómo fue trabajar con Tim Burton como director y también sobre los desafíos a los cuales tuvo que enfrentarse durante el rodaje. De esta manera, reveló que tuvo que abandonar el veganismo.

Según sus propias palabras, las grabaciones que llevaron a cabo en Rumania no fueron nada fáciles. No solo por las complicaciones a las cuales tuvieron que enfrentarse al momento de rodar las escenas, sino también porque su dieta tuvo que modificarse drásticamente. Algo que ella no esperaba que sucediera.

“Fui vegana durante mucho tiempo, pero dejé de serlo cuando fui a Rumania a rodar Merlina porque la comida es muy diferente allí. No creo que estuviera cumpliendo con los requisitos de nutrientes, así que comencé a comer pescado nuevamente. Actualmente soy pescetariana”, declaró Jenna Ortega.

Cuando llegó a dicha locación con sus compañeros de elenco, la intérprete se encontró con un menú muy diferente al que estaba acostumbrada a comer. En dicho país, la mayoría de los platos contenían carne. Por lo tanto, se le hizo bastante complicado continuar con su dieta y la tuvo que modificar.

En una entrevista con The New York Times, la estrella aseguró que se la pasó comiendo pescado y también rollos de aguacate: “Cada vez que la gente me preguntaba cuál era mi comida favorita, estaba tan indecisa que no podía darles una respuesta…Así que diría, 'Oh, me encantan los aguacates'”.

Jenna Ortega en la piel de Merlina Addams.

Por supuesto, el hecho de que tuviera que alimentarse con una nueva dieta provocó un gran debate en las redes sociales. Muchas personas se mostraron en contra de que abandonara el veganismo por el rodaje de Merlina, mientras que otros apoyaron la decisión que tomó Jenna Ortega.

“Probablemente tuvo deficiencia en algo accidentalmente y un médico le recomendó que volviera a agregar pescado a su dieta para solucionarlo, eso es lo que suele suceder”, comentó una persona. “Se podría mejorar la salud sin pescado, pero es la forma más rápida de hacerlo. Me alegro de que esté bien“, escribió otro usuario.

Por su parte, un usuario que vive en Rumania dio a conocer detalles sobre la alimentación de su país. De esta manera, explicó que la mayoría de los platos se preparan a base de carne y que no es imposible ser vegano, pero sí es muy difícil lograrlo.