Respira pronfundo antes de ver a Jennifer Aniston a sus 54 años

Un día como hoy, pero de 1969, nacía en Sherman Oaks, Los Ángeles, Jennifer Aniston, la icónica actriz que saltó a la fama en los ‘90 personificando a Rachel Green en la exitosa sitcom ‘Friends’. Pero, a diferencia de sus colegas, la comediante ganó más popularidad a nivel mundial, al igual que supo reinventarse y destacar en papeles igual de importantes en producciones de televisión y cinematográficas.

Debutó en la pantalla chica en sus veintes con un papel secundario en ‘Molloy’ y, en cine, formó parte del elenco del filme de terror y comedia ‘Leprechaun’. En 1994 llegó ‘Friends’ y, como sabemos, su fama explotó. A lo largo de treinta años de carrera, Jennifer protagonizó decenas de películas de comedia romántica junto a otras estrellas. ‘Todopoderoso’, ‘Mi Novia Polly’, ‘Marley y Yo’, ‘Viviendo con mi ex’, ‘Una esposa de mentira’, ‘El caza recompensas’ y ‘A él no le gustas tanto’, son algunos de sus mayores éxitos.

Y, lo mejor de todo, es que la ex esposa de Brad Pitt nunca dejó de estar presente en el mundo del espectáculo. En los últimos años, Jennifer estuvo en la cinta de Netflix ‘Dumplin’ (2018); un año más tarde se unió a Adam Sandler para hacer real ‘Misterio a Bordo’ (2019); en 2020 llegó el esperado regreso de los amigos de Nueva York con ‘Friends: The Reunion’; y, actualmente, graba junto a Reese Witherspoon la tercera temporada de la serie de Apple TV, ‘The Morning Show’.

JENNIFER PRTAGONIZA 'THE MORNING SHOW' JUNTO A REESE WITHERSPOON. FOTO: INSTAGRAM @JENNIFERANISTON

Así se ve en la actualidad

Actualmente, Jennifer Aniston está celebrando sus 54 años con amigos y familiares. Por el momento no ha revelado fotografías ni detalles del festejo, pero, sin dudas, está disfrutando de sus merecidas vacaciones tras grabar la última temporada de la serie de Apple TV. “Se acabó la temporada 3 Me encanta me encanta este equipo @themorningshow ¡¡Mucho más por venir!!”, escribió la intérprete de Alex Levy en Instagram, junto a una serie de imágenes del detrás de escena del exitoso show.

LA ACTRIZ MOSTRÓ CÓMO SE VE A LOS 54 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @JENNIFERANISTON

La difícil relación de Jennifer Aniston y su madre

Jennifer Aniston lo tiene y tuvo todo: éxito, fortuna, dicha y grandes amores. A pesar de ello, no todo en su vida fue color de rosas. La ‘Mujer más hermosa del mundo’, según People, también vivió una infancia difícil, tuvo desamores y escándalos que no escaparon al ojo público.

HACE TRES AÑOS, JENNIFER CAUSABA FUROR SIENDO LA PORTADA DE LA REVISTA INTERVIEW MAG. FOTO: INSTAGRAM @JENNIFERANISTON

Jennifer es hija de los actores John Aniston y Nancy Dow, quienes tuvieron otros dos hijos: Alex y John. Si bien poco se sabe sobre sus hermanos, la actriz sí se animó a hablar, en más de una ocasión, sobre la difícil relación que tuvo con su madre. Precisamente en febrero de 2020, Aniston dio una entrevista a la revista Interview, en la que contó lo siguiente: “Vine de crecer en un hogar inestable e inseguro, ver a los adultos ser desagradables y presenciar ciertas cosas sobre el comportamiento humano me hicieron pensar, ‘No quiero hacer eso’”.

Sus padres se separaron cuando tenía tan sólo nueve años, algo que la impactó para toda la vida. Jennifer continuó viviendo con su mamá, quien la presionaba todo el tiempo por no ser “perfecta” para modelar. “Mi madre era modelo y todo lo relacionado con su aspecto físico y el aspecto que yo tenía era un problema”, comentó a The Sunday Telegraph. Cuando tenía once años Nancy le decía “fea, no interesante e incluso tonta”, algo que quedó grabado en su inconsciente.

En 1999, durante el auge de su carrera, Nancy publicó el libro ‘From Mother and Daughter to Friends: A Memoir’, donde contaba los secretos más íntimos de Aniston para ganar fama y dinero. Al ver el libro en vivo durante un programa, Jennifer lloró y la relación con su madre se quebró completamente. Recién en 2015, un año antes de su fallecimiento, ambas se reconciliaron.