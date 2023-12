El trucazo definitivo para limpiar tus zapatillas de cuero y de lona

Tanto si son de cuero como de lona, las zapatillas necesitan cuidados específicos para no dañarse con el paso del tiempo. Si son zapatillas urbanas que usamos día a día, estas se pueden dañar con el calor, con la tierra, agua. Mientras que las zapatillas deportivas también se ensucian y se dañan al correr y al caminar.

Meterlas al lavarropas no siempre es una buena opción para limpiarlas. Aunque si lo haces se recomienda tomar algunas precauciones. Por ejemplo, si las zapatillas tienen algo de cuero como lona y cuero u otro material sintético y cuero, se recomienda no meterlas al lavarropas. También, debes tener en cuenta que al finalizar el lavado no debes ponerlas nunca al sol ya que estos podria ponerlas amarillas.

No es recomendable meter tus zapatillas de cuero al lavarropas. Fuente: Shutterstock

La limpieza a mano de las zapatillas es el método más eficaz y que mantendrá con vida tu calzado durante más tiempo. Si lo que deseas limpiar son zapatillas más sintéticas o de lona, las puedes limpiar con un poco de detergente o líquido de lavavajillas y agua. Esto eliminará completamente la grasa de tus zapatillas. Debes frotar bien para eliminar toda la suciedad, puedes ayudarte de un paño o esponja.

Luego, para limpiar las suelas y plantillas se recomienda utilizar un cepillo. Si no tienes uno grande puedes usar un cepillo de dientes viejo. Esto llegará a eliminar en todos los lugares la suciedad de los dibujos de la suela.

Para las zapatillas de lona puedes usar detergente de cocina. Fuente: Shutterstock

Finalmente, si lo que deseas limpiar a mano son tus zapatillas de cuero. Puedes utilizar un poco de agua con vinagre blanco. Esto eliminará completamente la tierra. Luego de aplicar este producto casero, pasa un cepillo suavemente con un poco de alcohol por las manchas.