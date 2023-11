Coti Romero llamó la atención con su bellísimo look frente al espejo

Coti Romero sigue dando de qué hablar. Desde su salida de Gran Hermano, la correntina se posicionó muy bien en los medios y ninguno de sus movimientos pasa desapercibido. Ahora, generó revuelo al reconocer que se besó con Marcos Ginocchio, el ganador del reality de Telefe.

Coti Romero no pasa desapercibida en Instagram

Al enterarse, Julieta Poggio puso el grito en el cielo. "Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo. Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está'", indicó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Y agregó: "Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía. No sé todavía, si ella tuvo algo con él o no".

Al ser consultada por el cronista por si pasó algo entre los hermanitos, Coti respondió: "Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está. No me puedo hacer cargo de algo que no se sabía".

En Instagram, Coti también llama la atención con el contenido que sube. Ahora lo hizo al presumir su bellísimo look frente al espejo.