Una vez más, Charlotte Caniggia no pasó desapercibida en un evento al que asistió. Es que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia es dueña de una gran belleza que siempre la hace sobresalir. En esta oportunidad, lució un precioso vestido color champagne y cautivó a todos con sus hermosas curvas.

Charlotte Caniggia cautivó con sus curvas con este precioso look

Hoy, su situación familiar es complicada. Desde hace tiempo está distanciada de sus padres. Cuando la pareja se separó, reconoció, le dieron la espalda y solamente le hablaban para buscar pelea o hablar mal del otro. Por ese motivo, ella dio un paso al costado y prefirió cortar el vínculo.

Charlotte Caniggia sobresale por su sinceridad y belleza

Su hermano, Alex Caniggia, acaba de ser padre y, en relación a esto, Charlotte admitió: "Un bebé une, pero a veces las familias son un poco complicadas. Claramente es lindo que mi mamá y mi papá puedan conocer a la bebé. Mi mamá todavía no la conoció pero Dios quiera que todo se pueda arreglar".

Y sobre una reciente actitud que tuvo su progenitora en las redes al compartir un video hablando sobre el autismo con una foto de su hermano, en diálogo con Intrusos, aseguró: "Re feo me parece, pero quizás ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé. Pero no es la forma, no tiene nada que ver Alex. Alex nunca tuvo nada, pero es re feo porque hay gente que de verdad tiene esos problemas y es re feo. Igual mi mamá ya salió a bardearme a mi también, ella no está bien y es mejor tenerla lejos".

Luego, Charlotte sumó: "Yo la perdono, no quiero tener relación con ella porque no es muy buena, no es sano. Hablé con ella el día de la madre, la felicité por el día y empezó a hablarme cosas y me trató un poco mal y no quiero tener más relación con ella".