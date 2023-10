Florencia Peña se llevó todas las miradas con su bella figura desde la pileta

Florencia Peña está viviendo un gran presente laboral. Viene de llenar el teatro con Casados con hijos, tiene una gran participación en Got Talent, conduce en México y en verano protagonizará un espectáculo musical en Carlos Paz. "Soy entusiasta de mi profesión", reconoció en diálogo con Tatiana Schapiro.

Florencia Peña vive un gran presente laboral

Y agregó: "Después de 40 años tengo que encontrar dónde vibrar, porque me cuesta. Pasé por muchas cosas. Cuando pienso qué me gustaría hacer siempre pienso en superar mi marca, en hacer algo que me devuelva otra mirada sobre mí, y eso hoy es Got Talent: es estar sentada observando, no haciendo".

"Por los años que llevo haciendo lo que hago, tengo una mirada sobre el arte, sobre la vida. Tengo un pensamiento, me gusta compartirlo. Esta es una faceta que amo. Pero después de repente aparece un musical, y soy fana de hacer musicales, y me sale la posibilidad de conducir un reality en México que nada que ver. Esa cosa de desplegarme me fascina", señaló Peña.

Florencia Peña es muy activa en Instagram

Peña es una de las actrices argentinas que más exposición tiene. "No me arrepiento de eso, me trajo muchos aprendizajes. Y esos aprendizajes tienen que ver con la evolución, tienen que ver con la edad, tienen que ver con hasta dónde uno necesita ya ponerse el megáfono para ciertas cosas", aseguró.

En Instagram, Flor es muy activa y con frecuencia sorprende con el llamativo contenido que comparte. Ahora lo hizo con un video en la pileta con el que se llevó todas las miradas con su bella figura.

Mira el video de Florencia Peña