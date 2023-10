El sencillo truco para compartir la cuenta de Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más elegidas por los usuarios y esto tiene que ver con diferentes razones. Muchos de los suscriptores la eligen por la buena calidad de sus producciones, puesto que invierte mucho dinero a la hora de producir contenido propio y original. Asimismo, tiene una extensa biblioteca que ofrece series, películas, y documentales para todos los gustos.

A principios del 2023, Netflix lanzó un anuncio que sorprendió y decepcionó a muchos usuarios. Desde el comienzo de los tiempos, la plataforma dejaba compartir la contraseña de usuario para que otras personas tuvieran la oportunidad de acceder al contenido, por lo que estos no pagaban. Simplemente, algún conocido les ofrecía su cuenta personal y la contraseña.

A diciembre de 2022, la Netflix tenía 230,75 millones de suscriptores, según Forbes. Imagen de Shutterstock.

Sin embargo, este año el servicio lanzó la contratación de perfiles extra o subcuentas, para los suscriptores o usuarios en ubicaciones diferentes. Por este motivo, el truco de compartir la contraseña con algún amigo o familiar, no funcionó más. Hoy, traemos una recomendación sencilla para que puedas compartir tu cuenta de Netflix sin necesidad de contratar un perfil extra.

La plataforma anunció que los dispositivos debían conectarse a la red wifi establecida como ubicación principal, al menos una vez al mes. De hecho, esta información se puede leer en el centro de ayuda del servicio de streaming. "Los suscriptores que tengan una segunda residencia o que viajen con frecuencia tendrán que abrir la aplicación de Netflix en sus dispositivos móviles mientras estén conectados a la red wifi de su ubicación principal una vez al mes y, también, en el momento de llegar a la segunda ubicación".

Netflix detecta las direcciones IP, los identificadores de los dispositivos y la actividad de la cuenta. Así, reconoce una ubicación general, una ciudad o provincia o código postal. Si la plataforma detecta que se está compartiendo en varios hogares, ofrece la opción de planes estándar y premium, e incluso subcuentas.

A continuación, el truco sencillo para compartir la cuenta de Netflix. Imagen de Shutterstock.

¿Cómo comparto una cuenta?

Solo se puede configurar la ubicación desde un televisor que tenga la aplicación de Netflix instalada. No se puede hacer esto a través de la web o de un celular. Si no ves Netflix en un televisor, no tienes que configurar ninguna ubicación principal para tu cuenta. En el caso de que no haya una ubicación principal establecida, la plataforma no puede establecer cuál no lo es.

Cabe aclarar entonces, que si utilizas un móvil para acceder al servicio, no estás sujeto a las mismas restricciones que las personas que usan su TV. Por otro lado, si utilizas un acceso web o un navegador en internet, tampoco tienes que utilizar la ubicación.