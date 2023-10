A comienzos de este milenio, Natalia Oreiro conoció a Ricardo Mollo en una clase de yoga. Se llevan dos décadas y, en ese entonces, ella tenía 23 y él, 43. De su profundo amor nació Merlín Atahualpa Mollo, quien ya tiene 11 años.

“Nosotros tenemos una vida muy sencilla. Él nos acompaña bastante, conoce este mundo y no le es ajeno, pero sabe que somos mamá y papá en casa y después el papá se sube a un escenario y canta. En casa hay instrumentos, yo estoy con mis guiones en el lugar donde estudio, hago personajes y él se ríe”, expresó Oreiro a Ciudad.

“La gente es muy respetuosa con nosotros porque no nos exponemos y no lo llevamos a sitios donde sabemos que va a haber prensa. Somos re tranqui y no nos privamos de hacer nada. Él lo vive bien. Son los papás que a él le tocó”, detalló.

Además, sobre la relación con Mollo, en la misma nota, manifestó: “Para estar con Ricardo no hay fórmulas porque él lo más. No existen. Es elegirse todos los días, es acompañarse, es la admiración. Es una persona maravillosa, muy real y eso me enamora siempre. ¡Es difícil no enamorarse de Ricardo!”.

Natalia Oreiro sorprendió con una nueva y llamativa producción de fotos

En Instagram, Oreiro es muy activa y rara vez qué comparte nuevo contenido pasa desapercibida. Ahora sorprendió con una llamativa producción de fotos que conquistó miles de corazones. “El gato volador”, escribió Natalia junto a las imágenes.