La receta que buscabas de coulant o volcán de chocolate fácil y en sencillos pasos

Coulant deriva directamente del verbo "couler", que significa fluido, derretido. En este caso, el volcán de chocolate o pastel de chocolate fundido, hace honor a su nombre en la cultura gastronómica mundial. Es uno de los postres más pedidos en todos los restaurantes del mundo, y hoy podrás aprender a prepararlo desde la comodidad de tu hogar con nuestra receta favorita. Notarás que aportamos algunos cambios a la receta clásica, pues estos son nuestros secretos imbatibles. No esperes más, ¡pon manos a la obra!

Volcán de chocolate. Fuente: Recetas de cocina

Ingredientes

250 gr de chocolate negro 70% cacao

100 gr de azúcar o azúcar glass

200 gr de mantequilla

6 huevos medianos

100 gr de harina para repostería (leudante)

2 cucharadas de cacao en polvo 70%

Rinde 10 porciones.

Procedimiento

El primer paso para preparar un delicioso coulant, o también conocido como volcán de chocolate, es comenzar por obtener los moldes para elaborar cada uno, que serán los típicos para flanes de papel aluminio. Cuando los tengas, úntalos con mantequilla y comienza a batir en un bol los huevos con el azúcar o azúcar glass hasta que se blanqueen. Ese será el momento de añadir el cacao en polvo y la harina para repostería. Volcán de chocolate. Fuente: Deliciosi

Continúa batiendo con la batidora eléctrica hasta que todo se haya integrado perfectamente. Lo que harás ahora es tomar un bol apto para microondas y agregar allí el chocolate y la mantequilla. Llévalo al micro durante 3 minutos a temperatura baja, pero cada un minuto abre y remueve para que no se queme. Este paso también puedes realizarlo a baño maría.

El próximo paso es batir esta mezcla de chocolate y mantequilla con un batidor de mano hasta que obtengas una crema super bien integrada y espesa. Ahora, junta esta misma con la crema que hiciste en el paso 1 e intégralas con movimientos envolventes. Puedes utilizar una cuchara o una espátula de silicona.

Próximamente, vierte el resultado de esa mezcla en una manga pastelera y rellena los moldes de aluminio. Si no cuentas con una manga, puedes ocupar una cuchara, pero ten cuidado de que no se escape por todos lados esta crema. ¡Tip MDZ! Recuerda no rellenar los moldes hasta arriba, ya que el coulant crece en el horno aproximadamente 1 centímetro.

Para continuar con esta receta de un exquisito volcán de chocolate, debes estar atento al horneado, ya que el punto del coulant es líquido por dentro y esponjoso por fuera. Así que comienza precalentando el horno a 200º C, con calor arriba y abajo. Pasados 5 minutos, bájalo a 180º C. Introduce los moldes en el horno durante aproximadamente 9 minutos. Notarás que están hechos cuando aumenten su volumen hasta el borde de la flanera, y el borde se vea cuajado, mientras que el centro tiemble un poco. Volcán de chocolate acompañado de helado de vainilla. Fuente: Kiwilimón

Cuando ya estén hechos estos volcanes de chocolate de ensueño, deja que se enfríen unos minutos, desmóldalos con cuidado en un plato y espolvorea con azúcar glass o cacao en polvo. ¡Y habrás preparado el postre favorito de todos! Para finalizar, te compartiremos otro importante Tip MDZ: Cuanto más cacao contenga el chocolate a utilizar, menos esponjoso será el coulant. También, si utilizas uno con 70% de cacao, como en este caso, necesitas un poco más de azúcar que si optas, por ejemplo, por un chocolate con leche; el azúcar debe ser casi la mitad de lo que te recomendamos en esta receta.

Esos son todos nuestros secretos para que el coulant te salga para chuparte los dedos. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.