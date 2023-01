Two and a Half Men: así era trabajar con Charlie Sheen, según Jon Cryer

El actor Jon Cryer, quien interpretó a Alan Harper, contó cómo fue trabajar con Charlie Sheen, su polémico compañero y hermano en Two and a Half Men. En So That Happened, el libro autobiográfico de Cryer, el actor publicó cómo fue protagonizar a lo largo de 12 años la famosa comedia y dio detalles acerca de la relación que entabló con su compañero en esos momentos.

"Durante la primera temporada de la serie, dieron un golpe en la puerta de mi caravana. Era Charlie y parecía presa del pánico. 'Necesito tu ayuda. Necesito que escondas algo por mí', me dijo” fue parte del relato que compartió Jon Cryer en su biografía.

Luego, reveló que Charlie le entregó una bolsa llena de porno, algo que se repitió en varias ocasiones. También contó que en uno de los peores momentos de Sheen —con su adicción a las drogas—, el creador de la serie, Chuck Lorre, le había pedido que intente hacer entrar en razón a su compañero.

Y es que, durante la filmación de la octava temporada, el actor llegaba siempre "demacrado, pálido, incluso sudoroso" y claramente no se podía mantener en pie.

La última escena

Por último, Cryer también escribió en sus memorias lo que vivió durante la grabación de la última escena de Charlie Sheen en Two and a Half Men:

"Charlie se centró y terminó la grabación. Pero, aún maquillado, decidió salir, entrar en su coche y que un conductor lo llevará a casa. Con esto, todos aceptamos que algo estaba realmente mal, que con Charlie no se podía contar".

Asimismo, tras tantos años de trabajo juntos en una de las comedias más exitosas de principios de siglo todo el tiempo compartido no fue suficiente para que Charlie Sheen y Jon Cryer mantuvieran una relación cordial. Y es que, vale recordar que con tantos excesos por parte de Charlie, obligaron su despido en 2011.

Two and a Half Men llegó a ser un éxito con grandes picos de audiencia.

La serie continuó con Ashton Kutcher en su reemplazo. Vale recordar que Charlie Sheen interpretaba a Harper y Jon Cryer a su hermano Alan. Lo cierto, es que la relación entre ambos se fue deteriorando y hasta llegó a afectar a la producción de la serie.

Y si bien se llevaron muy bien en un principio, incluso el propio Cryer declaró en una oportunidad que trabajar con Charlie era “fenomenal”, sus excesos lo llevaron a un límite donde no los pudo controlar más.

Actualmente, quienes fueron las estrellas de Two and a Half Men no tienen ningún tipo de contacto a pesar de que fueron hermanos en la ficción durante 8 años.