Qué fue de la vida del niño protagonista de Two and a half men

Todo el mundo tiene una estrella infantil favorita, ya sea de una película querida o de una comedia. Pero lamentablemente, estos actores a menudo desaparecen del ojo público a medida que crecen, dejando a los fanáticos bastante desconcertados. Al igual que pasó con Angus T. Jones, quien era Jake Harper el niño protagonista de Two and a half men.

La ex estrella infantil se convirtió en un nombre familiar a principios de la década de 2000 debido a su adorable actuación en Two and a Half Men. Jones protagonizó la comedia encarnando a Jake Harper, un niño que de repente tiene que mudarse con su tío alcohólico y su padre que se encuentra perdido en la vida después de que sus padres se divorciaron.

El joven vivió un gran éxito en Two and a Half Men, e incluso ganó algunos premios por su trabajo. Pero luego, de repente, Jones estaba en todas las noticias de mala manera y, unos años más tarde, aparentemente desapareció de la faz de la Tierra. ¿Qué pasó con su carrera? ¿A dónde fue? Esto es lo que sucedió con Angus T. Jones.

Dejó Two and a Half Men por sus creencias religiosas

Angus T. Jones llevó su religión un paso más allá cuando abandonó Two and a Half Men al final de la temporada 10 debido a su nueva vocación a la fe.

El programa hizo un buen trabajo al explicar la pérdida de su "mitad". El personaje de Jones, Jake Harper, se fue a Japón, dejando atrás a su familia disfuncional. El programa incluso reemplazó a Jones en la temporada 11 con Amber Tamblyn, quien apareció como la hija previamente desconocida de Charlie Sheen.

¿Qué hizo Jones en lugar de actuar en Two and a Half Men? El joven actor tenía grandes sueños de crear "historias basadas en la Biblia" y compartir aún más la palabra de Dios.

El niño de "Two and a Half Men" hoy en día

Entonces, ¿dónde está Angus T. Jones ahora? ¿Qué está tramando la ex estrella de Two and a Half Men? No hay mucha información sobre su trabajo actual o incluso sobre cómo pasa su tiempo, ya que a Jones le gusta mantener su vida privada alejada del ojo público.

Incluso su página de Instagram es algo oscura, está principalmente llena de fotos ampliadas de insectos y collages. Sin embargo, los fanáticos pueden estar seguros de que Jones está vivo, bien y viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos.

Muchos aseguran que está irreconocible con una larga cabellera y una barba desaliñada. Usa muchas gorras y ropa amplia, casi buscando pasar desapercibido en las calles.

