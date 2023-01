Gloria Trevi se defiende luego de la demanda por tráfico sexual en su contra

Veinte años después del escándalo que involucró a Gloria Trevi, la cantante nuevamente está envuelta en conflictos legales asociados a denuncias de agresión sexual infantil en California, Estados Unidos. Este tema ha dado mucho de que hablar, pues no es la primera vez que se la asocia con temas de tráfico sexual.

Lo que para muchos es llamativo es que nuevamente está vinculado Sergio Andrade, su exesposo, lo que hace que muchos piensen que se repite el mismo patrón de lo que sucedió 20 años atrás.

Gloria Trevi se muestra tranquila y segura frente a las acusaciones.

Las víctimas, quienes han decidido mantener su identidad resguardada, indican que tenían 13 y 15 años cuando Gloria Trevi se les acercó invitándolas a participar de un programa de capacitación musical de élite, aunque eso fue solo una pantalla para introducirlas en una red de tráfico sexual.

“Usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años”, se puede leer en la demanda.

Gloria Trevi salió a responder

Ante una situación de esta magnitud, cualquier persona se mostraría preocupada o al menos angustiada, aunque no es el caso de Gloria Trevi, quien compartió un video en su cuenta oficial de Instagram para contar cómo se encuentra.

Mira el video completo a continuación:

Para acompañar el video escribió: “Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene… siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán”.

Si bien durante el clip no hace una referencia directa a la demanda, sí realiza muchas alusiones al tema y a su estado de ánimo. Y, antes de terminar, se despidió diciendo “estén bien, yo estoy bien”.

Los internautas hasta el momento se han mostrado divididos, hay muchos que la apoyan ciegamente y le prometen estar junto a ella, mientras que otros han comenzado a traer a flote algunos detalles del caso que inundó todos los medios hace unos veinte años atrás.