Romina Malaspina dejó ver su cintura de avispa cautivando a todos

La belleza es subjetiva, “está en los ojos de quién mira”, dijo una vez Oscar Wilde. Y hay mucho de cierto en ello. Sin embargo, hay personas que llegan a ser consideradas como hermosas para la mayoría de las personas, ya sea por cumplir con los cánones estéticos del momento, y otros patrones que hacen que, socialmente, se las vea como seres bellos. Para millones de argentinos, Romina Malaspina es el claro ejemplo de la belleza objetiva, por tener uno de los rostros más perfectos del país y una figura envidiable.

Es así que Romina se ha posicionado como una de las celebridades más famosas de la Argentina, luego de hacerse una carrera televisiva en exitosos realities y programas de noticias. Ahora, Malaspina se ha alejado momentáneamente de la pantalla chica pero, aún así, mantiene a sus fanáticos a través de los años. Es más, cuenta con 2.5 millones de seguidores en Instagram, donde muestra su día a día como también fotografías en las que presume su belleza inigualable.

ROMI MALASPINA FUE AL SHOW DEL DJ SOLOMUN Y ROBÓ SUSPIROS CON SU LOOK. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Hace tiempo, Malaspina se volcó al mundo de la música electrónica, siendo una DJ emergente que cada vez va ganando más reconocimiento en el ambiente. Casi todas las semanas, la influencer sube clips de sus DJ sets en diferentes eventos privados, donde la rompe. De esta forma, Romina ha ido conociendo a otros importantes DJ’s del mundo, como a la ucraniana Korolova.

Malaspina rompiéndola en Solomun Verano 2023

En los últimos días, Romina ha disfrutado de sus vacaciones, yendo a fiestas lujosas, rodeada de sus célebres amistades y luciendo más diosa que nunca. Sin duda, uno de los mejores eventos a los que asistió la ex chica Gran Hermano fue al Solonum Verano 2023, un show que dio el importante DJ y productor bosnio-alemán en las playas de Mar del Plata.

Para la ocasión, Malaspina lució como toda una diva llevando un minishort blanco y un pequeño corset con detalles de encaje para la parte superior del outfit. El look lo completó con unas tremendas botas negras que no sobrepasaban sus rodillas y, su rostro brilló con un maquillaje cargado de glitter.

LA INFLUENCER SE LUCIÓ CON UN TOP GRIS Y UN MINISHORT BLANCO. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

En las redes, Romina no dudó en compartir la experiencia completa, subiendo videos suyos bailando al ritmo de la electrónica desde la VIP. Al verla, sus seguidores de Instagram comentaron lo siguiente: “El video va con tu belleza siempre Romi”; “La diosa is in the house”; “Ulala”; “Me acabo de decidir...sos la mujer más linda de argentina actualmente, sos perfecta”; Hermosaaa!!”; “Para los que dicen que la mujer perfecta no existe”.