Qué piensa verdaderamente Salma Hayek de Antonio Banderas

Salma Hayek y Antonio Banderas conforman una de las mejores duplas de toda la industria cinematográfica. Pues, los actores hispanohablantes tienen una increíble química que traspasa la pantalla grande, haciendo que más de uno piense que su amistad va más allá. Es que cada vez que uno habla acerca del otro la admiración y el cariño se hacen más que notorios, algo que no ha cambiado en más de treinta años como colegas.

Las declaraciones de Salma Hayek sobre Antonio

Con la llegada de la segunda entrega de ‘Gato con botas: el último deseo’, Salma y Antonio volvieron a acaparar las cámaras en las alfombras rojas más importantes, y dando entrevistas en los talk shows más exitosos. En ese contexto de furor por la mexicana y Banderas es que volvieron a resonar viejas declaraciones de la actriz acerca del español.

HAYEK Y BANDERAS LE PONEN LA VOZ A LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE 'GATO CON BOTAS: ÚLTIMO DESEO'. FOTO: ARCHIVO

Fue en 2011, en una conferencia de prensa por el lanzamiento de ‘Gato con Botas’, que Hayek se animó a hablar francamente acerca de su compañero. “En 18 años no ha cambiado nada. Inclusive está igualito. Esa pasión que él tenía hace 18 años que solamente en humanos normales se da cuando uno está empezando; esa pasión por lo que uno hace, ese romanticismo, ese amor, esa entrega, con los años se empieza a apagar. Pero este señor es incansable”, aseguró la actriz.

Anteriormente, la protagonista de ‘Frida’ había hablado del español en una entrevista para el programa Today de la NBC, asegurando que su amistad es inmensa. “Él es mi amuleto de la suerte, él estuvo ahí en mi comienzo… Mantener una amistad durante tanto tiempo en este negocio es un gran orgullo, Antonio siempre ha estado ahí en los momentos duros”, afirmó Hayek.

Por su parte, Antonio Banderas dijo sobre la mexicana: “Prácticamente empezamos juntos en Hollywood. Ambos veníamos de nuestros respectivos países y comenzamos juntos nuestro camino en la industria hace más de 20 años. Es una verdadera amiga y cada vez que trabajamos juntos se despierta inmediatamente una química que es muy difícil de explicar. No lo quiero intelectualizar, simplemente es algo que ocurre y es genial”.

DESPERADO ES EL FILME QUE UNIÓ LOS CAMINOS DE LOS CÉLEBRES ACTORES.

La mala experiencia de Hayek con Banderas

A pesar de que los dos actores tienen una amistad como ninguna, acompañándose fuera y dentro de la pantalla, sus comienzos no fueron los mejores. Salma contó en una ocasión que al filmar ‘Desperado’ (1995), tuvo que grabar una escena sexual con el actor, algo que no la hizo sentir muy cómoda al principio.

“Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada. Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar él me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”, reveló la actriz asegurando que Banderas intentó hacerla sentir mejor.