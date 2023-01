La traumática experiencia de Salma Hayek al grabar una escena sexual con Antonio Banderas

Salma Hayek y Antonio Banderas son dos de los actores hispanohablantes que conquistaron Hollywood con sus interpretaciones en la pantalla grande. En sus carreras de más de treinta años, la mexicana y el español pudieron coincidir en distintos filmes, convirtiéndose en grandes amigos, además de exitosos colegas. Sin dudas, el público y la industria también vio gran química entre ellos, catalogando a la dupla como una de las mejores del cine. ¡Y no se equivocaron!

En las últimas semanas, tanto Banderas como Hayek han estado luciéndose en galas como la de los Golden Globes y, también, dando entrevistas en medio de la promoción de ‘Gato con botas: el último deseo’. En dicho filme de animación, la protagonista de ‘Frida’ le pone la voz a Kitty, “patitas suaves”, la compañera de aventuras del famoso gato con botas, el cual cuenta con la voz de Antonio.

SALMA HAYEK Y ANTONIO BANDERAS COMPARTEN CRÉDITOS EN 'GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO'. FOTO: ARCHIVO

La cinta de Dreamworks es una de las nominadas a Mejor Película de Animación en los Premios Oscar, por lo que todo el mundo está hablando de ella y de sus protagonistas. En ese contexto, muchos recordaron las otras películas en las que coincidieron y brillaron Salma Hayek y Antonio Banderas en conjunto. Entre ellas, podemos mencionar a ‘Desperado’ (1995), ‘Mini Espías 3D’ (2003), 'Once Upon a Time in México' (2003) y 'Duro de cuidar 2' (2021).

Pero antes de convertirse en grandes compañeros de elenco, Salma y Antonio pasaron un incómodo momento que quedó grabado en sus recuerdos (y en la pantalla). Mientras la veracruzana debutaba en Hollywood en la cinta ‘Desperado’, tuvo que filmar una escena candente junto al actor de ‘El Zorro’, algo que la traumó.

HAYEK Y BANDERAS PROTAGONIZARON 'DESESPERADO' (1995). FOTO: ARCHIVO

El mal rato que pasó Salma Hayek en ‘Desperado’

En 1995 se estrenó ‘Desperado’, conocida como ‘La balada del pistolero’ en Latinoamérica. La película fue dirigida por Robert Rodríguez, mostraba la historia de El Mariachi (Banderas), un pistolero con sed de acción y venganza, quien siempre iba junto a su fiel compañera de aventuras, Carolina (Hayek).

En aquel entonces, el director decidió que los protagonistas debían grabar una escena de sexo, a pesar de que la actriz, que tenía un poco más de veinte años, no se sentía preparada para ello. Años más tarde, Hayek reveló, en diferentes entrevistas, cómo fue esa experiencia traumática, asegurando que pudo superarla gracias a la ayuda de su colega.

“Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada”, señaló la actriz en el programa 'Armchair Expert'. “Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero y muy bueno conmigo. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar él me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”, agregó Hayek.

LA ESCENA ROMÁNTICA QUE SUFRIÓ GRABAR SALMA HAYEK.

“Yo me negaba a quitarme la toalla que llevaba puesta. Ellos (Rodríguez y Banderas) intentaban hacerme reír para que me relajara. Pero cuando me la quitaba a los dos segundos empezaba a llorar de nuevo. Al final logramos terminar la escena. Hicimos lo mejor con lo que podíamos hacer entonces”, concluyó.