Desde el agua, Manelyk González presume su silueta perfecta

“Que rico sería intercambiar energías”, fue la frase con la que Manelyk González presentó una candente sesión fotográfica desde la playa. Pues, la “chica reality” sabe bien cómo prender la red siempre que se lo propone, más aún si escoge las poses perfectas. Dichos versos forman parte de la canción ‘Cómo dormiste?’ de Rels B, tema que la modelo eligió para empezar el Año Nuevo.

A tan sólo dos días del comienzo del 2023, la bella mexicana decidió recibir el año nuevo desde el mar y no dudó en compartir ese momento con sus seguidores, como acostumbra a hacerlo. Para ello, Mane se colocó un ajustado bikini de estampado difuso, con tintes blancos, azules y grises. Además, cubrió sus antebrazos con unas mangas que combinaban con el bikini.

MANELYK ENAMORA A TODOS DESDE EL MAR. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

La ex participante de Acapulco Shore se vio espléndida desde la playa mientras posaba mirando al horizonte, o a sus costados, sin dirigirse hacia la cámara. En una de las imágenes, se le pudo ver una sencilla y tierna sonrisa salir, encantando a sus fans. Y, como siempre, su figura perfecta con el fondo de la puesta de sol y las olas del mar, también recibió miles de halagos.

MANE EN LA PUESTA DEL SOL. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

Algunas estrellas del espectáculo, como también sus otros 15,2 millones de seguidores en Instagram le dejaron comentarios como los siguientes: “wowww que fotón!!”; “Muy hermosa”; “Divinas amigaaaa ese bikini”; “Fotaza”; “Que guapaaaaaa”; “ARRE YO TENGO MUCHA ENERGÍA”; “Pero que mujeronnnnnn!!!!!”; “Exijo que las subas a Twitter”; “Hermosaaaa”; “Candela pura”.

MANE RECIBE EL 2023 EN EL MAR. FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

Qué pasó entre Manelyk y Jawy Méndez

En los últimos días, se ha vuelto a vincular a Manelyk González con Jawy Méndez. Ambos conformaron una de las parejas de celebrities más aclamadas y populares de los últimos años. Su amor inició durante la primera temporada de ‘Acapulco Shore’, reality que protagonizaron los dos, y desde entonces, el flechazo perduró. Sin embargo, como muchas relaciones, ellos también tuvieron idas y vueltas, momentos lindos y otros no tanto.

En noviembre pasado, Manelyk estuvo como invitada al podcast ‘El Potrero’, de Luis Caballero, su compañero de baile en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Allí, la chica reality reveló que, a pesar de haber llegado a comprometerse con Jawy, prefería dejarlo atrás por todo lo que sufrió con él. Es que aseguró que él le fue infiel en innumerables ocasiones. “¿La perrada más grande que me hizo? Ver**, ¿Por cuál empiezo? Me puso el cuerno innumerable y repetitivas ocasiones”, expresó González.

No obstante, antes de fin de año algunos medios aseguraron haber visto a la ex pareja nuevamente en Acapulco, pero que las cosas no mejoraron nada entre los dos. Por el momento, Mane se ha llamado al silencio y prefirió enfocarse en sí misma en este nuevo año: “Hasta nunca 2022…. 2023 estoy mas que lista para las que sean!!!”.