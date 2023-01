Wanda Nara enseñó una bikini infernal y recibió miles de corazones

Wanda Nara es una de las figuras más populares de Instagram y esto se debe a que sus publicaciones se llenan de corazones y comentarios. Por esta razón, la influencer tiene más de 15.7 millones de seguidores. Recientemente subió una imagen posando en traje de baño y encendió las redes.

En los últimos días, la mediática fue tendencia porque se viralizaron unas fotos donde sale llevando ropa casual y comprando en una librería. Obviamente, los 'haters' no tardaron en aparecer y lanzaron críticas hacia su vestimenta. Por esta razón, Nara grabó algunos videos expresando que es una persona normal y como todos nosotros a veces le toca ir de compras a la farmacia, al supermercado y a otros lugares. Por supuesto, para ir a estos locales se viste de "entre casa", porque le gusta la comodidad.

Wanda Nara comprando con su hija Francesca en una librería de Nordelta. Imagen de Twitter.

"Me da risa que digan 'está en una farmacia'. ¿Quién va a ir por mí? Obvio que cuando salgo no me van a ver como en Instagram. Instagram es mi trabajo y son las fotos que a veces tengo que subir", explicó Wanda en el video. Asimismo, agregó: "La realidad mía es esa. Alpargatas, jogging. Si me pongo a pensar me trajo mucho más éxito ese look que producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho".

Dejando de lado todo este asunto, ayer la influencer dejó boquiabiertos a sus fans con la última publicación y esto es porque posteó una foto luciendo una bellísima bikini. Se trata de un modelo en color negro, canchero y cómodo para todos los días. Hasta el momento la publicación ha llegado a recopilar más de 508 mil 'likes'.

Wanda se mantiene muy activa en las redes sociales. En los últimos días la mujer ha compartido varias postales enseñando todos los detalles de su último viaje a Dubai, en Emiratos Árabes. Por esto, en varias ocasiones se tomó fotos en la playa, así como también en otros lugares exóticos.