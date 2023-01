Se vio todo, Salma Hayek mostró su silueta soñada con un vestido atrevido

Salma Hayek es una de las actrices latinas que supo conquistar al público internacional con sus interpretaciones en la pantalla grande. En los ‘90, la artista nacida en el pueblo mexicano de Coatzacoalcos, decidió emigrar a los Estados Unidos para probar suerte en Hollywood. Y, como dicen, el resto es historia.

Actualmente, Salma es una de las actrices más consagradas de la industria cinematográfica; aunque también supo trabajar como productora y empresaria, demostrando que es una persona multifacética dispuesta a todo. Después de producir la serie biográfica ‘Santa Evita’, Hayek volvió a la pantalla grande de la mano de dos cintas que ya son furor.

SALMA HAYEK Y CHANNING TATUM EN LA PREMIERE DE MAGIC MIKE'S LAST DANCE. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En las últimas semanas, el nombre de Salma ha resonado mucho por darle voz al personaje Kitty, patitas suaves, de la película de animación ‘Gato con botas: el último deseo’. Sin embargo, es su debut en la franquicia de ‘Magic Mike’ lo que ha causado más furor en la industria y en las redes últimamente, puesto que protagoniza escenas de baile candente de la mano de Channing Tatum. ¡Fuego puro!

SALMA HAYEK LUCIÓ SU FIGURA CON UN VESTIDO DE RED DE OSCAR DE LA RENTA. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Salma se lució en la premiere

El miércoles 25 de enero se llevó a cabo la premiere de ‘Magic Mike’s Last Dance’ en el cine Regal South Beach de Miami. Para la ocasión, la intérprete de ‘Frida’ eligió un revelador vestido de red negro del diseñador Oscar de la Renta. La prenda, que iba entallada a la figura de Salma, contaba con algunos bordados florales que le aportaban elegancia. La actriz completó el look llevando el cabello atado con una cola de caballo y un maquillaje natural que la hacía ver rejuvenecida.

“#Miami se llenó de Magia ayer por la noche en la premiere de #MagicMikeLastDance No se pierdan el el gozo de verla el fin de semana de San Valentín”, escribió Hayek en Instagram en la descripción de un clip que causó sensación. El posteo se llenó de comentarios de celebridades como Khloé Kardashian quien escribió “Babeando por ti”. Además, sus 22.5 millones de fans no dudaron en poner los siguientes mensajes: “Hermosa”; “Reina de las estrellas”; “Las envidiosas dicen que no está su vestuario para ella por favor una belleza mexicana le queda todo lo que se ponga es perfecta se ve espectacular”.

En medio de la alfombra roja, Hayek dio una breve entrevista para ‘En casa con Telemundo’ donde reveló cómo se sentía en su primera premiere en Miami. “Antes que nada feliz porque la mayoría somos latinos, entonces, eso me encanta; me siento en casa”, aseguró la actriz y agregó: “la película te enseña que las mujeres no nada más queremos un ‘Last Dance’; queremos ser apreciadas profesionalmente, queremos ser amadas, tener un compañero que nos apoye, con quien crear cosas y hacer proyectos juntos”.