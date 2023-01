Breaking bad: a 15 años de su estreno, así luce el actor que interpretó a Walter Jr.

Es imposible olvidar a Walt Jr. de Breaking Bad, quien se encargó a lo largo de cinco años de mantener unida a su familia y tener una vida adolescente normal. Todo esto de la mano de la parálisis cerebral que le hacía un poco más complicadas las cosas.

Detrás de este personaje tan querido por el público estaba el joven actor RJ Mitte, quien ahora con 28 años se encuentra muy alejado del personaje que lo lanzó a la fama hace más de una década atrás. Aunque sabe que nunca podrá dejar por completo en el pasado la serie de televisión protagonizada por Bryan Cranston como su padre.

RJ Mitte, interpretó a Walt Jr. en Breaking Bad, quien al igual que él tiene parálisis cerebral, en el exitoso programa durante cinco años. Él actor se mantiene muy activo en sus redes sociales, donde comparte todos los proyectos a los que se va sumando y un poco de su vida personal.

Continúa trabajando en la pantalla protagonizando un exitoso drama en el 2021, Triumph, donde interpreta al adolescente discapacitado Mike que decidió a ser luchador. El año pasado participó en la película Guardianes de la justicia como el Mind Mater.

Lejos de mantener una imagen de alguien dulce e indefenso como lo hacía cuando interpretaba Walt Jr., ahora es un atractivo joven que no solo ha continuado su carrera como actor, sino que también se ha sumergido en el mundo del modelaje. Suele llevar el pelo algo largo y despeinado, incluso suele dejarse la barba, aunque no es un atributo fijo en su look.

RJ Mitte se mantiene muy activo en sus redes sociales.

Dentro de su carrera como modelo, firmó con Elite Models y este hecho le abrió muchas puertas en el ambiente. Fue el encargado de comenzar y cerrar el desfile masculino de Vivienne Westwood en Milán en el 2015 y encabezó una campaña de Gap. Además, se lo suele ver sentado como invitado especial en varios desfiles de moda.

La estrella de televisión no descarta en algún momento volver a retomar su personaje de Breaking Bad ya que muchos especulan con que podría llegar a tener una serie derivada, al igual que Better Call Saul. Aunque él cree que si se llega a hacer sería dentro de muchos años, no lo ve como algo cercano.