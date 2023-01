El pasado desconocido de Bryan Cranston de Breaking Bad como ministro de la Iglesia Universal

Es válido decir que la vida del actor no es solo actuar, ya que en algunos casos, la actuación no paga las cuentas y apenas para la olla. Hay un montón de experiencias de actores consagrados que pasaron por momentos difíciles antes que les llegue ese llamado o asistan a ese casting que les cambie la vida y catapulte su carrera.

Si con actuar no alcanzaba, había que trabajar de otra cosa, y así lo hizo Bryan Carston, mundialmente conocido por su interpretación de Walter White en la aclamada serie Breaking Bad. Sacando el personaje del profesor de química devenido en productor de estupefacientes, su otro protagónico había sido Hal en Malcom in the middle, pero los demás papeles que le tocaron en su carrera eran secundarios, en producciones pequeñas y hasta incursionó en el doblaje y la actuación de voz.

Habiendo iniciado su carrera en la década del 80, con 24 años, el gran llamado le llegó en 2008, con 51, por lo que en el medio hubo que hacer más cosas que actuar, ya que eso solo no le alcanzaba para vivir ni darle de comer a su segunda esposa, Robin Dearden, y a su hija Taylor. Y entre todos los trabajos que realizó, hubo uno bastante pintoresco.

Si bien fue policía, ya que su título en ciencias policiales obtenido en Los Angeles Valley College se lo permitía, también se ordenó como ministro en la Iglesia de la Vida Universal (Universal Life Church, ULC) y hasta realizó “alrededor de una docena” de bodas en Hollywood.

Como bien se sabe, esos casamientos se pagan en el momento y no son nada baratos (aunque el precio de una boda es relativo para cada pareja), por lo que Cranston hizo números y estos le cerraban por todos lados. “El salario mínimo en 1974 era como de 1,75 dólares”, recuerda al portal oficial de la ULC y agrega: “Estaba ganando 150 dólares por boda, así que pensé, ‘¡absolutamente, inscríbanme!’”.

Y eso no es lo más llamativo, ya que, como el que paga tiene la última palabra, también tuvo que acceder a las peticiones más diversas. “Hice uno para una pareja en un avión, otro vestido como Elvis, e hice uno, una vez, con un traje de conejito”, confesó a la prensa de la institución religiosa.

Por suerte, en los últimos años de los 2000 le llegó el personaje que lo catapultó al estrellato y por el que todo el mundo lo conoce, ya que esa historia que duró hasta el 2013 sigue vigente por aquellos que la vieron y otros que comienzan a verla. Quizás, si se lo solicitan y acepta, podría seguir oficiando bodas vestido como Walter White.

Lo más curioso de todo es que no es la única celebridad con las facultades para hacerlo, ya que artistas como Adele, Cardi B, Benedict Cumberbatch, Lady Gaga y hasta “La Roca” Dwayne Johnson están ordenados como ministros en esta iglesia. ¿Te imaginás a alguno de estos famosos como el cura de tu casamiento?