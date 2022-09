Papelón histórico en los Emmy por el destrato a Better Call Saul

Los Premios Emmy recibieron duras críticas luego del destrato al que sometieron a una de las mejores series de los últimos años: Better Call Saul. La sorpresa de fanáticos y críticos iba en aumento a medida que avanzaba la ceremonia y la producción de Vince Gillian y Peter Gould seguía con las manos vacías.

Durante la edición 2022, Better Call Saul recibió siete nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor de una Serie Dramática (por Bob Odenkirk) y Mejor Actriz en una Serie Dramática (por Rhea Seehorn). Pero, como ocurrió en años anteriores, no ganó ninguna estatuilla, y esta vez los fanáticos no perdonaron a la Academia de Televisión.

En total, desde su primera temporada, BCS recibió 46 nominaciones, y todavía no ganó nunca. Todavía tiene una oportunidad: que la segunda parte de su última temporada sea nominada y gane en sus categorías. Sería una de las primeras veces que algo así sucede. Breaking Bad, serie que le dio origen, ganó en total 16 estatuillas, 6 tras su última temporada. El panorama no es alentador para los fanáticos.

Es difícil comprender por qué se da esta situación con una serie universalmente aclamada. Antes de esta ceremonia se especulaba con que podía ser el gran año para BCS, debido a que los últimos seis episodios se emitieron más de un año antes de los Emmy 2023. Si bien nadie duda de que recibirán nominaciones, tampoco hay sospechas de que perderán fuerza por el paso del tiempo.

Las redes sociales el enojo se hizo patente, y estuvo enfocado en la derrota que sufrió Seehorn por su papel como Kim. Sucede que el final de la serie la tuvo casi como protagonista excluyente, y su actuación fue consagratoria. A pesar de esto, su primera nominación para un Emmy terminó en la nada.

Para muchos, esta ceremonia de premiación constituyó un papelón histórico, a pesar de que no es la primera vez que los Emmy "se olvidan" de las mejores producciones. El caso paradigmático fue el de The Wire. La historia sobre policías y narcotraficantes ambientada en Baltimore es considerada al día de hoy como una de las mejores series alguna vez producidas, pero nunca ganó un Emmy. Better Call Saul por lo menos tiene el consuelo de estar en buena compañía.

Qué se dijo en las redes sociales

Oficialmente #BetterCallSaul es la serie más infravalorada en la historia de los #Emmys pic.twitter.com/qlrmjmkDDv — Kevin G. (@kevingarciasoy) September 13, 2022

Para todos tu ganaste el Emmy a Mejor Actor por Better Call Saul Bob Odenkirk uD83EuDD0D pic.twitter.com/UpTp3Zdt5p — mauricio (@mauricio_frg) September 13, 2022

Better Call Saul se va sin ningún premio esta noche uD83DuDC94 Ha perdido su último categoría, Mejor Serie de Drama 2022.



Aquí la recopilación de los 63 episodios en 63 clips. Como para sufrir viendo arte. #Emmyspic.twitter.com/GZb1w7gEhd — Carla ? (@shannonlada) September 13, 2022

Que Better Call Saul no haya ganado ningún Emmy es mi recordarorio de que los Oscar, Emmys, Golden Globe, etc son una mierda irrelevante uD83DuDEAE



Le acaban de dar el premio a mejor Actor en un Drama al protagonista del fucking JUEGO DEL CALAMAR en vez de a Bob Odenkirk que puta burla pic.twitter.com/yWaLV8FNwO — Lemosky (@lemosky) September 13, 2022

BOB ODENKIRK, RHEA SEEHORN Y BETTER CALL SAUL MERECÍAN GANAR TODAS LAS NOMINACIONES DE LOS EMMYS, PINCHE SERIE ESPECTACULAR CON ACTUACIONES INCREIBLES, QUE MALDITO ROBO#fucktheemmys pic.twitter.com/7vu6n4a6ct — ms uD83EuDD8B (@hsmifflin) September 13, 2022

No ganó Rhea Seehorn (Kim Wexler) en los #Emmys.

Procedo a linchamiento. pic.twitter.com/Q9roliJhYB — David Cavazos (@DavidCav21) September 13, 2022