Subida a un lujoso automóvil, Romina Malaspina se muestra seductora y enciende la red

Una vez más, Romina Malaspina aprovechó su influencia en redes sociales para demostrar que es una de las mujeres más bellas de Argentina. Dejando de lado las fotografías que se sacaba en la playa durante sus lujosas vacaciones, la modelo volvió a encandilar la red desde la ciudad.

Subida a un Lamborghini negro, la ex chica ‘Gran Hermano’ sorprendió a sus 2.5 millones de seguidores de Instagram mostrándose de lo más sensual con un look monocromático. “Let's go for a ride?”, escribió Malaspina en inglés, queriendo decir “¿Vamos a dar un paseo?”.

ROMINA MALASPINA VOLVIÓ A ROBAR SUSPIROS CON UNA NUEVA SERIE DE FOTOS. FUENTE: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Para la ocasión, Romina eligió llevar un top blanco bien ajustado, dejando su cintura de avispa al descubierto, en combinación con un pantalón negro fruncido sobre los costados. El outfit lo completó con unos tacones blancos y un lujoso bolso de YSL. Además, la rubia lució su pelo suelto y un maquillaje natural que destaca por el rojo en sus labios.

En seguida, la red estalló y su Instagram se vio repleto de comentarios como los siguientes: “Vamos dar un paseo”; “Que nave!!!! Jajajaja”; “Compratelo, te queda bien”; “La mía Khalifa argentina”; “Me gusta mas el ferrari”; “Premium....Romina....Premiummmmmm”; “Con vos hasta la luna”; “Romi, un autaso. Pero vos lo eclipsas”.

ROMINA MALASPINA PRESUME SU BELLEZA EN LAS REDES. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Cómo se hizo famosa Romina Malaspina

Actualmente, Romina Malaspina vive en boca de todos por cada una de las sesiones fotográficas que protagoniza, causando revuelo con su figura de infarto, como también por los nuevos proyectos que encabeza. Sin embargo, su presencia en la farándula argentina viene desde hace rato.

La joven nacida el 7 de julio de 1994 en la ciudad argentina de Mar del Plata comenzó su carrera en televisión en 2015, cuando fue concursante del reality show ‘Gran Hermano’. Ese mismo año, Romina apareció por primera vez en la portada de la revista Playboy Argentina, iniciando así su camino como modelo. Dos años más tarde, Malaspina participó en el programa chileno ‘Doble Tentación’ y, en 2018, tuvo una breve aparición en ‘Supervivientes’, show español.

También en 2018, debutó como presentadora de televisión en el programa ‘El Garage TV’, donde reseñaban los más lujosos modelos. Sin embargo, Romina Malaspina ganó aún más reconocimiento en la pantalla chica cuando estuvo a cargo de la conducción del noticiero nocturno del Canal 26, rol en el que se mantuvo hasta mayo de 2021.

Después de su partida del canal de noticias, Malaspina continuó su carrera como cantante, modelo, actriz y, sobre todo, como DJ en diferentes eventos y fiestas privadas.