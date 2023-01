Arroz chaufa, un platillo peruano totalmente delicioso, fácil de elaborar y en sencillos pasos

Si eres un apasionado del arroz, te aseguramos que esta receta te va a encantar. El arroz chaufa es uno de los platillos estrella de la deliciosa cocina peruana. Esta cultura gastronómica sabe combinar en su justa medida verduras, pollos, carnes, pescados, y en este caso, arroz. Incorpora en cada comida esas especias que hacen que sus platos sean super gustosos y con un sabor que los convierte en únicos. Así que lávate las manos, ponte el delantal y sigue este paso a paso para lograr una comida para chuparte los dedos.

Arroz chaufa. Fuente: Okdiario

Ingredientes

300 gr de arroz

1 pechuga de pollo

1 salchicha

½ pimiento rojo

4 huevos

4 cebollitas chinas

1 cdita. de jengibre rallado

Aceite de girasol cantidad necesaria

2 cdas. de aceite de sésamo

125 ml. salsa de soja

Rinde para 4 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar este exquisito arroz chaufa es comenzar cocinando el arroz a punto, ya que debe de quedar al dente, es decir, que no se pase, ya que este no será el único proceso de cocción de este ingrediente. Para que no suceda eso, dispone una olla al fuego, agrégale agua y el arroz al mismo tiempo. Apenas comienza a hervir, espera 4 minutos hasta que evapore un poco el agua y, cuando notes que no hay burbujas en la superficie de la olla, baja la temperatura del fuego solo un poco y agrega la tapa. Arroz chaufa. Fuente: El Comercio Perú

En este punto, cocina el arroz durante unos 14 minutos aproximadamente, luego, retíralo del fuego y deja que repose allí mismo en la olla por unos minutos más. Es importante que no le añadas sal por ahora, ya que uno de los ingredientes que ocuparás después para este exquisito arroz chaufa, es salsa de soja y posee un alto contenido en sodio, lo que quiere decir que puede quedar la comida demasiado salada. Ten en cuenta esto: siempre hay tiempo para incorporar sal.

Cuela el arroz y resérvalo. Lo que harás después es lavar el pimiento rojo y las cebollitas chinas. Córtalas en juliana, luego, pela el jengibre, rállalo y reserva. Por otra parte, debes limpiar el pollo, ya que no debe contener restos de grasa. Trózalo en cuadraditos y reserva también.

El próximo paso es batir los huevos en un bol y llevarlos a un wok o en una sartén. Calienta 2 cucharadas de aceite de girasol y, cuando esté bien caliente, le agregas los huevos batidos y haces un omelette. Después, trózalo y reserva en otro recipiente. En el wok o sartén agrega otras 2 cucharadas de aceite de girasol y, apenas se caliente, agrega el pollo cortado en cuadrados. Muévelo para que no se pegue a la sartén ni se queme. En este punto, le agregas el jengibre.

Si es de tu preferencia, puedes añadirle la salchicha, que le aportarán un sabor realmente exquisito. Fríe tanto esta como el pollo y el jengibre y retíralos de la sartén. Allí mismo, agrega 2 cucharadas más de aceite de girasol y 2 de aceite de sésamo. Cuando comiencen a tomar temperatura, incorpora el pimiento y las cebollitas chinas. Sofríelas a fuego fuerte, sin dejar de remover, para que nada se queme. Apenas comiencen a tostarse, agrega el pollo con el jengibre y las salchichas y el protagonista de esta receta: el arroz que has reservado. Arroz chaufa. Fuente: Recetas de rechupete

Para este punto, agregas la salsa de soja, sin parar de remover. No le añadas sal, ya que, de hacerlo, puede sumarse al sodio de la soja y arruinar la receta. Como recomendación: pruébalo y decide si es necesario. Por último, añade al wok o sartén el omelette trozado, remueve toda la preparación y sirve este arroz chaufa bien caliente. Es un plato muy sabroso y completo. Te lucirás con esta receta, pruébala y se convertirá en una de tus preferidas.

Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.