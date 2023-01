Florencia Peña posa al borde de la censura con un sensual conjunto de lencería

No hay momento en el que Florencia Peña no la esté rompiendo con alguno de sus proyectos o, en las redes, con sus publicaciones de infarto. Bien sabemos que la diva comenzó el 2023 con todo, volviendo a estar al frente de ‘Casados con Hijos’, esta vez, en formato teatral. Desde su llegada al Gran Rex el pasado 5 de enero, todo el mundo ha estado hablando de ello y no es para menos. Las críticas han sido de lo más positivas y la emoción del reencuentro del elenco ha encantado a sus fanáticos.

Es en medio de toda esa euforia por ‘Casados con Hijos’ que la actriz de 48 años comparte, a diario, material inédito del detrás de escena en sus redes sociales. Así es que su feed de Instagram está repleto de videos subiendo al escenario, cantando y sumándose a challenges virales con Luisana Lopilato, como también contando cuán emocionada se siente por este regreso a la actuación.

Aunque, para romper un poco el patrón, Flor Peña también se anima a subir contenido propio a la red social de la camarita, modelando para la plataforma Divas Play y enseñando su silueta perfecta en la red. Sin dudas, estas publicaciones son las que más impactan a sus seis millones de seguidores, quienes siempre están al tanto de todo lo que sube la diva en internet.

En su más reciente posteo, Florencia Peña eligió posar con mucha seguridad mirando hacia un costado, mientras lucía un espectacular conjunto de ropa interior. En realidad, la ex conductora de ‘Flor de Equipo’ se puso una tanga de jean y la combinó con una camiseta de la misma tela, atada como pupera. De esta forma, la actriz enseñó un revelador escote y sus abdominales de infarto.

FLOR PEÑA ELIGIÓ PRENDAS DE JENA PARA SU NUEVA SESIÓN. FOTO: INSTAGRAM @flor_de_p

“Soy muy del jean… ustedes?”, escribió Flor Peña en la descripción y, en pocos minutos, se llenó de ‘me gustas’ y llovieron elogios en comentarios como los siguientes: “Si pero me falta el lomo, tengo las fritas”; “Sos impresionante tenes un lomazo increíble”; “Fuegaaa, lindísima pero no me queda así”; “Me encanta! En tu lomazo todo queda bien”; “Me encantas Florencia dame una oportunidad y t compro todos los jeans que quieras”; “Con esta bomba”; “La rompes en el teatro !! Me gustaría que hagan un especial de TV”; “Ya me gustaría a mí que me quede como a vos”; “Diablos Moniiii”.