Támara Falcó y una profunda decepción que desencadenó en separación

Támara Falcó a días de haber anunciado con extrema felicidad su casamiento con Iñigo Onieva, en un posteo de Instagram se vio obligada a dar marcha atrás con todos los preparativos debido a un video que circuló en los medios de comunicación en que se lo ve a su (actualmente) ex pareja, besuqueandose con otra joven en el festival 'The Burning man' que ambos compartieron.

Fuente: Imagen / Mediaset

La foto que estuvo circulando en que se ve a Iñigo en los brazos de otra chica.

Debido a esto, Támara no sólo ha dejado de seguir en sus redes en Instagran a su ex pareja si no que además borró algunas publicaciones en las que se encuentra abrazada a él.

La defensa previa de Iñigo

Al ver que se encontraba en el ojo de la tormenta, el millonario e hijo de Carolina Molas aseguró que el 'desliz' pertenece al año 2019, a lo que frente a la mentira, Támara ya no quiere saber nada con él.

La presencia de Támara luego de lo ocurrido

La chef dio una conferencia de prensa en el Teatro Real para en un principio ser parte de una campaña publicitaria y luego también se sumó para darle nota a diversos medios de España y hablar sobre el escándalo mediático que se originó por aquel momento en medio de el fin de su relación, con quién iba a dar el sí.

Fuente: Imagen / GTRES

La reaparición públicamente de Támara Falcó e Isabel Preysler

"Ha sido duro para mí, para ser una persona que no compartía mis valores, mejor que haya sido así. Merezco que me traten con respeto. Yo decidí apostar por mi ex novio y lo llevé adelante hasta que vi la realidad". Sucede que tal como comenta Támara, al principio no creía que el hecho fuera real, hasta que se dio cuenta que se trataba de una mentira de su ex compañero.

Fuente: Imagen / Támara Falcó

El fin de dos años de amor, la última imagen de ambos publicada por la colaboradora de El Hormiguero.

A su vez se refirió a la decepción que sintió al enterarse: "El iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Iñigo. El se dedicaba a la noche, viaja mucho, pero yo siempre he creído que en una relación tiene que darse libertad y que la base está en la confianza y yo no tenía problemas con eso, pero con unos límites, yo no sabia que abusaba de la confianza", expresó.

Fuente: Imagen / LP

Támara dijo presente en el evento 'Krono Homes' cómo madrina de la marca de viviendas de lujo

A su vez la prensa quiso saber si existía alguna posibilidad de que volviera con Iñigo a lo que respondió firmemente: "No es imposible".

¿A dónde vive actualmente?

Luego de estos últimos días de altísima exposición por el caso de infidelidad, Támara Falcó se fue a vivir con su madre, Isabel Preysler a la lujosa mansión que comparte con Mario Vargas Llosa y que en reiteradas veces la han mostrado de forma pública en las redes sociales.

Tal cómo indica el sitio web, Arquitectura y Diseño, el terreno abarca más de 5000 metros cuadrados y de la que Isabel Preysler la ha reconstruido con unas medidas de 10 metros de ancho y 15 de largo.

Formada por un gran salón con muebles de estilo colonial y una piscina cubierta (como se puede observar más arriba en el posteo de Támara).

Fuente: Instagram @tamara_falcó

luciendo un conjunto de pijama en una de las habitaciones.

La innovadora casa cuenta con 13 habitaciones y aquí podemos apreciar a Támara en pijama al momento del confinamiento y como se muestra de una manera completamente descontracturada en su espacio.