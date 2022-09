El peor momento en la vida de Victoria Ruffo

La propia Victoria Ruffo ha contado en detalle cuál fue el peor momento de su vida. Y es que, durante muchos años, sufrió algunas complicaciones en su salud que la llevaron a someterse a complejas operaciones y tratamientos que preferiría olvidar. Sin embargo, estos hechos la hicieron más fuerte para luego convertirse nuevamente en madre .

La reconocida actriz oriunda de la ciudad de México, Victoria Ruffo, es una de las actrices del medio nacional más reconocida en México, y gracias al talento que ha demostrado en sus icónicos personajes se la conoce como la “reina de las telenovelas”.

El peor momento de su vida

Recientemente, ha contado cuál ha sido el peor momento de su vida y, precisamente, todo comenzó luego de tener a su primogénito José Eduardo Derbez. Durante mucho tiempo sufrió graves problemas de salud y todos ellos se han relacionado con una endometriosis.

Dicha situación casi le impide volver a convertirse en madre, además de los fuertes estragos por los que tuvo que atravesar. Durante una entrevista para el programa Hoy, Victoria Ruffo habló de qué se trata la endometriosis que ha padecido a lo largo de su vida y el trastorno que vivió.

Aunque, por suerte, luchó tanto por recuperarse con los tratamientos correspondientes que finalmente hoy en día tiene 3 hijos a pesar de los pronósticos.

Sin embargo, todo ese mal pasar le ha dejado varias dificultades en su salud, y por ello durante años tuvo que someterse a múltiples tratamientos especiales. Durante la misma entrevista confesó que en su familia todas han tenido endometriosis.

Victoria Ruffo confesó que padeció de endometriosis

Ser madre es lo mejor que le pasó en la vida

En el caso de la intérprete, se le declaró un estado muy agresivo justo después de que nació José Eduardo. Para ese entonces, su doctor le dijo que no sabía cómo había nacido el bebé con la endometriosis tan severa que presentaba.

Y finalizó el tema diciendo: “Yo siempre he dicho que los hijos Dios decide cuándo y cómo, porque con José Eduardo yo no sabía que tenía endometriosis y con mis otros hijos también, no han sido fáciles [los embarazos], pero ahí están”.

Vale recordar que Victoria Ruffo ha tenido a José Eduardo Derbez con el actor Eduardo Derbez y luego, tras casarse en 2001 con Omar Fayad —actual gobernador de Hidalgo— se convirtió nuevamente en madre de sus dos hijos Anuar y Victoria.

¿Conocías este momento de la vida de Victoria Ruffo?