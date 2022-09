La grave denuncia de Verónica Castro a Julio lglesias por acoso

Veronica Castro, ha movilizado con sus nuevas declaraciones acerca del mal vínculo que tiene con Julio Iglesias, pero lo que más ha llamado la atención, fueron sus últimas declaraciones acerca del acoso que ha sufrido por parte de él.

En una entrevista íntima, la conductora se sentó junto a Pati Chapoy del programa Ventaneando y expuso un episodio vivido con el español: "Un día me agarró de la nalga arriba de un escenario. Habíamos varios artistas, era una entrega de premios, una fiesta muy grande", comenzó diciendo.

Fuente: Imagen / Ventaneando

Veronica Castro íntima.

Al rato fue directo al hueso y contó el desagradable momento: "Julio quedó atrasito de mí, ahí estaba yo también en la bola, y de repente siento que alguien me agarra la pompa y ¡chin! que meto un trancazo para que el que haya sido se llevará su trancazo. Era Julio", continuó.

Y no dudó en detallar la conversación que tuvo con él: "Le dije 'Óyeme cabron ¿Por qué me agarras la nalga?' a lo que me responde 'porque no me dejas que te la agarre allá en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario", confesó.

No ha sido la primera vez

Bastó que terminara de hacer la confesión para sumar que fue acosada dos veces por el cantante, en oportunidades diferentes.

Una en un evento y la otra en su programa de televisión: Verónica: Verovision, al que asistió como un invitado para tener una entrevista mano a mano.

"Estábamos haciendo la entrevista, estábamos hablando de su vida, de sus cosas de lo que está haciendo, de qué llegó a México, no se cuánto y de repente me dijo 'Pues mira yo siempre he tenido ganas de darte un beso, de abrazarte y todo y nunca me has dejado, pero ahorita que estamos frente a las cámaras... situación siguiente se levantó, me agarró la cabeza y me dio un beso", declaró.

Seguido de ello como estaban saliendo en vivo le hizo señas a su producción que frenaran el momento a lo que respondió: "Bueno corten, ahorita sigue la escena porque es escena de amor, corten porque le voy a dar un madrazo", cerró sumando a la denuncia pública.

Fuente: Imagen / Getty Images

Un beso sin consentimiento.

Obligada por su equipo

La conductora ya en aquel entonces avisó que no tenía ganas de llevar aquella tarea porque sabía las conductas de Julio Iglesias, sin embargo fue obligada a dejar de lado sus incomodidades y salir al ruedo una vez más: "No quería porque se porta muy mal y haces cosas que luego yo no sé como salir de ellas".