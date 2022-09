¿Te lo imaginas? Así hubiera sido el juicio de Amber Heard y Johnny Depp si la Doctora Polo hubiese sido juez

Uno de los juicios más polémicos y mediáticos de los últimos tiempos fue, sin duda, el que protagonizaron Johnny Depp y Amber Heard entre los meses de abril y junio del 2022. Durante seis semanas, vimos testificar a las partes con argumentos y pruebas, algunas más controversiales que otras, en el marco del juicio por difamación que comenzó el actor de 59 años al demandar a su exesposa por US$ 50 millones por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018. Por su parte, Heard realizó una contrademanda y, como dicen, el resto es historia.

A pesar de haber llegado a su fin, este cruce sigue dando de qué hablar puesto que recientemente se anunció el estreno de la película "Hot Take: The Depp/Heard Trial", la cual está basada en aquel polémico juicio. Esta llegará a la plataforma estadounidense Tubi, propiedad de Fox, el próximo 30 de septiembre. Pero eso no es todo, ya que los internautas siguen recurriendo a las redes sociales para recordar algunos de los momentos más escandalosos del caso, así como para imaginar qué hubiera ocurrido si algo del juicio hubiese sido diferente. Uno de estos finales alternativos incluye a la mismísima Doctora Polo.

La Doctora Polo no habría tenido piedad con Amber Heard, aseguran los internautas.

¿Qué hubiera ocurrido si el juicio de Johnny Depp Vs. Amber Heard se hubiera realizado al estilo de Caso Cerrado? ¿Te imaginas a la Doctora Ana María Polo dando su imponente visión de los hechos frente a tales celebridades? Pues, algunos usuarios de Tik Tok sí lo tuvieron en cuenta y lo plasmaron en una serie de videos que, en poco tiempo, se hicieron virales.

Al estilo de Caso Cerrado: Johnny Depp vs. Amber Heard

Los fanáticos de Caso Cerrado dejaron volar su imaginación al fusionar algunas de los icónicos dictámenes de la Doctora Polo en su programa, con los momentos más polémicos del juicio entre la intérprete de Mera en ‘Aquaman’ y el protagonista de ‘Los Piratas del Caribe’.

Por lo que se ve en los videos, Ana María hubiese hecho las cosas mucho más sencillas al dar un veredicto en poco tiempo, a favor de Depp. En uno de los clips, vemos a Heard aparentemente llorando mientras que la Doctora afirma con mucha fuerza: “Ella es la mujer que es bonita, pero que todo lo que tiene de bonita lo tiene de mala. Las células de tu cuerpo y de tu alma están podridas. Causa probable para detenerla a ella, sin duda alguna. Voy a imponer una orden de alejamiento para que no pueda venir más a tu casa cuando ella salga de la cárcel”.

La propia abogada se animó a compartir los compilados en sus historias de Instagram, dejando en claro que esa hubiese sido su forma de reaccionar frente al juicio de los célebres actores de Hollywood.