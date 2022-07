Por qué los problemas para Amber Heard aún no han terminado tras su divorcio de Johnny Depp

El juicio más mediático de los últimos tiempos ha sido sin lugar a dudas el protagonizado por el actor Johnny Depp y la actriz Amber Heard. Este juicio creó tal expectativa en el público que fue visto y seguido por millones de personas vía streaming. La actriz fue encontrada culpable de difamación, luego de que publicara un texto en el que detallaría los capítulos más oscuros de su relación con el actor.

Luego de un litigio de seis semanas un jurado civil en Virginia halló a Amber Heard culpable de difamación contra del actor Johnny Depp. La diferencia está en que la suma que deberá pagar Amber Heard es de aproximadamente diez millones de dólares y la que debe pagar Johnny Depp es de dos millones de dólares.

Pero esto todavía no ha terminado ya que Amber Heard no se quedará con los brazos cruzados y tranquila esperando pagar un dinero que en apariencia no tiene. La actriz está dispuesta a dar batalla y sus abogados han apelado a la sentencia del tribunal de Virginia para lograr su cometido.

Según una nueva presentación redactada por parte del equipo legal de Amber Heard, hubo cierta confusión con respecto a la selección del jurado. Los abogados cuestionaron que uno de los miembros del jurado que estaba sentado en el juicio era en realidad otra persona que engañó al tribunal para hacerse pasar por alguien convocado. La citación para el servicio de jurado se envió a un residente de Virginia en abril por lo que la defensa de Heard sostiene que: “El jurado número 15 no era el individuo al que se citó el 11 de abril de 2022, y por lo tanto no formaba parte del panel y no podría haber participado adecuadamente en el juicio”.

Imagen: Instagram

Al parecer uno de los componentes de ese jurado, y que por tanto participó en el veredicto, nació en 1970 cuando la ficha de la persona originalmente convocada tiene el mismo nombre, y la misma dirección, pero había nacido en 1945. Por este motivo la defensa de Amber Heard alega que se declare la nulidad del juicio que comenzara el actor Johnny Depp. Los abogados de Depp tienen 30 días para responder a la moción de Heard.