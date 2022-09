Cómo se enteró Pedro que supuestamente es hijo de Shakira

Shakira no para de tener dolores de cabeza. Desde su mediática separación con Gerard Piqué no deja de estar en boca de todos. Ahora, la aparición de un supuesto hijo hizo que, una vez más, todas las miradas recayeran en ella. Pero, ¿quién es este joven que reclama su maternidad?

El colombiano se llama Pedro y dice ser el hijo de la cantante barranquillera y el actor Santiago Alarcón. El está gravemente enfermo y buscó que todo saliera a la luz para que lo ayuden a pagar su tratamiento médico. Según manifestó al programa Lo sé todo (Canal 1 de Colombia), descubrió la verdad sobre su origen cuando era muy chico.

"Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo", confesó.

Pedro, el supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón

Frente a las cámaras, Pedro reconoció que Alarcón lo tiene amenazado de muerte. "Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré", expresó.

Santiago Alarcón

Si bien hasta el momento Shakira ha preferido llamarse al silencio, quien si salió a hablar fue Alarcón. "Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención", reconoció el artista en Instagram.