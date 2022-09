Este es el ejercicio favorito de Karol G para tonificar y agrandar glúteos

Una artista que tiene canciones en el top de las listas musicales del mundo, también puede tener tiempo para cuidar su cuerpo y su salud. Hasta la propia Karol G, que recientemente lanzó el single “Gatúbela” con Maldy, se ocupa de su estado físico en sus tiempos libres. Es cierto que la estrella colombiana vive de viaje promocionando su música y cantando en diferentes ciudades, pero eso no quita que decida entrenar para mantenerse bien.

Carolina Giraldo Navarro, por el nombre real de la artista, en más de una ocasión ha revelado que entrena para mantenerse bien tonificada a sus 31 años y, gracias a ello, poder lucir su cuerpo real y despampanante en cada fotografía que vuelca a sus redes sociales, dejando sin aliento a sus seguidores. Es más, Karol no duda en alentar a sus fanáticos a empezar a ejercitarse por su propia salud, aunque recalcando que cada uno puede hacerlo a su tiempo.

En febrero pasado, la intérprete de “Bichota” se animó a subir una serie de historias en Instagram con un look deportivo, minutos antes de comenzar su rutina de ejercicios matutina. Y, con esas imágenes, Karol G expresó: “Después de dos semanas de darme mis gusticos de comer cero saludable y no pisar el gym ni para saludar, aquí estoy otra vez. Por fin me motivé, no por nadie, no por el sistema ni por los estándares de belleza, lo hago para fortalecer mi disciplina, mi compromiso”.

Pero esa no fue la única vez en que Karol mostró algo de su entrenamiento. En otra ocasión, la cantante antioqueña compartió historias en las que aparece aplicando la rutina de ejercicios que le recomienda su entrenadora. En el video, se puede ver que salta la soga, realiza sentadillas con mancuernas y trabaja los brazos en una máquina de gimnasio. ¡A la 1 de la madrigada!

Eso no es todo, pues reveló su más reciente entrenamiento en otro video. Allí, Karol ejercita tanto piernas como glúteos con ejercicios como el hip thrust con barra y extensión de rodillas en máquina.

Al ver esto, sus fanáticos dejaron comentarios como los siguientes: “100% natural, así es puro gym, mami, nada artificial”, “Muy bien, Karol, siempre reforzando y preocupándose por el cuerpo, te amo hermosa”, “Bella, exitosa, trabajadora, humilde, sencilla, empoderada, amor propio, dominio propio con toda”.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.