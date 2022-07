Karol G habla sobre las críticas por su aumento de peso

Karol G, es una exitosa cantante y compositora colombiana, sin embargo ha sido duramente criticada por su aspecto físico aunque la artista ha decidido no quedarse callada. La colombiana lanzó el sencillo “Ahora me llama” junto con Bad Bunny en 2017 el cual rápidamente se convirtió en un hit. Meses más tarde, realizó un remix junto con Quavo, y le dio a la cantante su primer ingreso al top 10 de la lista “Hot Latin Songs de Billboard”. Ese mismo año, lanzó su álbum debut “Unstoppable”, el cual obtuvo el puesto dos en la lista “Top Latin Albums de Billboard”.

La cantante ha sido centro de cuestionamientos a causa de su figura curvilínea ya que debido a una condición médica que padece debe cuidar mucho su peso. Karol G reveló que ganó peso durante el período de confinamiento al punto de alcanzar los 76 kilos a causa de una condición médica.

Karol G padece una condición que le provoca saturación de insulina con una gran facilidad por lo que debe cuidar mucho su alimentación. La artista ha revelado: “Cuando estoy de tour, tengo que ver a todo mi equipo comiendo bien rico, y yo soy la que tiene que comer la ensalada”. “Yo me engordo respirando” afirma sobre su figura la colombiana.

Durante la cuarentén Karol G decidió no privarse de ningún tipo de alimento ya que según ella esta era una oportunidad única para “Comerse hasta las paredes”. La cantante afirma que se pasaba los días viendo películas en el sofá y “Comiendo y recontracomiendo” sin ninguna restricción. No obstante, su gran subida de peso generó rumores, llegando incluso a que un productor amigo suyo incluso le escribió para felicitarla, creyendo que estaba embarazada. Como siempre existen personas con la necesidad de opinar de la figura de otros, fue tras su aparición en público en los Premios Juventud de 2020 que los rumores se originaron.

Imagen: People en Español

En dicha premiación Karol G vistió un conjunto deportivo holgado. Luego de ello la artista tomó su celular y abrió las redes sociales donde solo se leían comentarios sobre su figura y peso. Desde ese momento la colombiana comenzó una rutina que incluía entrenar dos veces al día y hacer ejercicio de cardio en ayunas durante tres meses sin parar. “Me puse las pilas y hoy peso 62 kilos…Esto es real y me lo merezco. Me lo he trabajado muy duro. Pero me la trabajé porque me dije que en la vida me iba a permitir volver a sentirme como me sentía ese día”, afirmó la cantante.