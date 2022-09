Cómo reaccionó Shakira ante la aparición de un supuesto hijo no reconocido

Fue Santiago Alarcón quien dio a conocer la noticia que lo estaba atormentando. En sus redes sociales, contó: "Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención".

Luego, el actor colombiano, detalló en Instagram: "El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco".

Santiago Alarcón

El joven se llama Pedro, confesó que está gravemente enfermo y que buscó que todo saliera a la luz para que lo ayuden a pagar su tratamiento médico. Según manifestó al programa Lo sé todo (Canal 1 de Colombia), descubrió la verdad sobre su origen cuando era muy chico.

Pedro, el supuesto hijo no reconocido de Shakira y Santiago Alarcón

"Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo", expresó.

También, el joven señaló que el actor lo tiene amenazado de muerte. "Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré", reveló.

Pero, ¿cómo reaccionó Shakira ante esto? Por el momento, y en medio del gran revuelo que ocasionó su ruptura amorosa con Gerard Piqué, la intérprete de Te felicito eligió llamarse al silencio y no dar ningún tipo de declaración.