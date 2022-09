Te compartimos los mejores momentos de Amy Winehouse: la voz que sigue sonando

Amy Jade Winehouse mejor conocida para la industria musical como Amy Winehouse, fue una de las artistas más emblemáticas con su voz ha enamorado a cientos de fanáticos y con solo cantar ya transmitía un montón de sentimientos para quién la escuchaba, ella ya no está pero su música se sigue oyendo en todo el mundo.

Amy estrenó su primera canción y con videoclip en el 2003 llamada 'Stronger than me', perteneciente a su primer álbum de estudio Frank (en homenaje a Frank Sinatra), que también contiene: Take the box, In my bed, Fuck me pumps, I heard love is blind, there is no greater love, October song, What is about men, Help yourself y Amy Amy Amy.

En la etapa principal de su carrera como solista quiso dejar plasmado su admiración por el cantante de Jazz y es por ello que lo abocó 100% a aquel género musical de la que siempre se ha sentido cómoda.

El reconocimiento que le llegó tiempo después

Su segundo álbum y último para Amy llamado 'Back to Black' y sacado en el 2007 se convirtió en el más vendido de aquel año.

Ya en el 2008 Amy Winehouse ganó cinco Grammys que incluían: Mejor grabación, Mejor canción del año, Artista revelación, Album de pop vocal y Mejor artista pop vocal.

A continuación te compartimos uno de sus momentos en el escenario cuándo Tony Bennett y Natalie Cole anunciaban a los ternados que competían contra la artista: Beyoncé, Foo Fighters, Rihanna, Justin Timberlake.

En aquel entonces todos los invitados por la academia se pararon a aplaudirle y a gritar por su nombre.

Su madre subió orgullosa al escenario y Amy corrió a abrazarla y a besarla y al agarrar el micrófono no se percató de olvidar de agradecerle a todos por su cariño: "Gracias a Islands Récords, a Mark Ronson y Saalam Remi, a mi mamá y a mi papá, a mi Blake (su ex esposo), y a Londres, esto es para Londres", expresó.

Back to Black también contó con 11 canciones titulados: Rehab,(canción que la hizo ganar en los Grammys Awards), You Know I'm no good, Me and Mr Jones, Just friends, Back to Black, Love is a losing game, Tears dry on their own, Wake up alone, Some Unholy war, He can only hold her, addicted. Todas sobreescribiendo su adicción a las drogas.

Back to black en el 2009 entró en los récords guiness debido a que Amy se convirtió en la primera artista en lograr 5 grammys consecutivos y tras haber hecho que su segundo álbum alcanzara el puesto número dos del Top global 200 del Billboard y después hizo que el disco liderara la lista de los albumes más vendidos de los últimos tiempos y por ende que se convirtiera en el séptimo más vendido de todo el mundo.

Amy hecha en documental

The girl done good, así se denominaba la biopic de Amy Winehouse lanzada el 14 de abril de 2008 allí. El documental incluyo diferentes testimonios que conocieron a la cantante desde joven, cómo llegó al éxito y su parte de mayor oscuridad.

El ultimo concierto que dio Amy

18 de junio de 2011 dio su último show en Belgrado, Serbia. Allí se la vio bastante desmejorada en todo momento se tocaba su nariz, revoleaba el micrófono y fue abucheada por sus propios fanáticos dado en el estado que se encontraba cantando sus temas casi que sin ganas y tambaleandose a cada rato.

Viva por última vez

Su última colaboración fue con Tony Bennett para el disco Duets II lanzado el 20 de septiembre de 2011 quién la invitó a cantar Body & soul, una reversión del clásico de 1994.

Luego del fallecimiento el recuerdo se volvió a encender

El 26 de julio de 2011 su público hizo que Frank y Back to Black entraran nuevamente en el top global 200 del Billboard en Estados Unidos pasando por los puestos 57 , 9 y 152 además de el último de sus álbums ser el segundo más vendido para la plataforma de streaming, ITunes.